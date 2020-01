L'unionisme reclama no esperar als pressupostos i celebrar eleccions immediatament

El calendari anunciat pel president de la Generalitat, Quim Torra, no ha agradat a l'unionisme. Tant Ciutadans com el PSC i el PP prefereixen que Catalunya celebri immediatament eleccions anticipades i no s'esperi a l'aprovació dels pressupostos, un escenari que deixa una possible convocatòria electoral, com a molt aviat, per a mitjans o finals de maig. Cadascun dels partits, però, posa sobre la taula vies diferents per anar a les urnes, ja que els del partit taronja i els populars consideren que a hores d'ara Torra ja no és el president de la Generalitat i, per tant, no tindria la potestat de convocar eleccions.

Ciutadans, que temen no poder reeditar l'última victòria que els va fer líders de l'oposició, aposten perquè sigui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui apliqui l'article 155 de la Constitució i convoqui eleccions anticipades, de la mateixa manera com ho va fer Mariano Rajoy després de l'1-O. Els populars, en canvi, han insistit que reclamaran a la mesa del Parlament que cessi ja Torra, perquè consideren que l'Estatut d'Autonomia no li permet ser president, i convoqui eleccions. De fet, el PP ja ha entrat un altre escrit a la mesa del Parlament –en va entrar un primer just després de la decisió de la JEC– per reclamar al president de la cambra catalana, Roger Torrent, que iniciï la ronda de contactes i convoqui un nou ple d'investidura.

A més, el líder del PP, Pablo Casado, ha assegurat que presentaran una querella al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per usurpació de funcions. Precisament, el diputat popular al Parlament de Catalunya Santi Rodríguez ha avisat que els acords que adopti el Govern poden ser "anul·lables" perquè "Torra ja no és president". De fet, el parlamentari ha avisat que si Pedro Sánchez no actua contra Torra, serà el PP qui ho faci per la via de la destitució del Govern, però també per la via del Parlament si la cambra catalana continua "considerant que Torra és el president de la Generalitat". Els del partit taronja consideren que, ara per ara, la via judicial no és la prioritat i que és a Sánchez a qui "li toca defensar els interessos d'Espanya", segons ha defensat el seu portaveu al Parlament, Carlos Carrizosa. "Torra vol marcar els temps i nosaltres volem que els marqui el president d'Espanya", ha afegit.

El PSC també aposta obertament per celebrar immediatament eleccions, però, a diferència del PP i Ciutadans, considera que qui les ha de convocar és Torra perquè encara és el legítim president de la Generalitat. En una piulada, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha considerat que Catalunya té un "president desautoritzat", un "Govern trencat" i una "legislatura esgotada". Per això ha reclamat que es convoquin eleccions "ja" per tenir "govern i pressupostos". "Una cosa sense l’altra no té cap sentit", ha dit, rebutjant així la voluntat de Torra d'anunciar la data dels nous comicis després de l'aprovació dels comptes.

. @socialistes_cat escoltat el president Torra constatem: 1. Tenim un president desautoritzat, 2. Tenim un govern trencat. 3. Tenim una legislatura esgotada. Cal convocar eleccions ja per tenir govern i tenir pressupostos. Una cosa sense l’altra no té cap sentit. pic.twitter.com/82LSzOBFPd — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) January 29, 2020

La portaveu parlamentària del PSC i número dos del partit, Eva Granados, ha anat més enllà i ha llançat ja la primera promesa electoral dels socialistes: "Si guanyem les eleccions, ens comprometem a aprovar pressupostos abans que s'acabi l'estiu", malgrat que això dependrà de la correlació de forces posterior als comicis. "És una voluntat política", ha matisat després. Units per Avançar, que comparteix grup amb el PSC amb el diputat Ramon Espadaler, també ha demanat comicis immediats perquè "la legislatura no té més recorregut" i "el Govern no té unitat".

Els comuns, en canvi, es desmarquen d'aquesta posició i consideren que cal "assumir la realitat" i aprovar primer els pressupostos. Així s'ha expressat la presidenta de Catalunya en Comú - Podem, Jéssica Albiach, que ha defensat que la tramitació dels comptes és "necessària" i ha demanat que ni els comptes ni la taula de diàleg siguin utilitzats com a "eines partidistes". "La resolució trigarà i cal generositat a les dues bandes. El que passi en una única reunió no serà decisiu, serà un primer pas", ha afirmat Albiach.