Units per Avançar aposta per aliar-se amb el grup de Poblet a les pròximes eleccions catalanes

Una nova coalició electoral es dibuixa de cara a les pròximes eleccions al Parlament. El secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha assegurat aquest dissabte que la formació veu com una "obligació política i ètica" explorar la "viabilitat de propostes electorals" alternatives al PSC –ara estan dins el seu espai al Parlament i a l'Ajuntament de Barcelona–, i ha situat el grup de Poblet com un dels més "interessants" –tal com va avançar l'ARA–. D'aquesta manera, es dibuixa una opció electoral amb exdirigents de l'antiga CiU, ja que Units representa l'hereva d'Unió i dins de Poblet i hi ha exmembres de CDC i el PDECat com Marta Pascal (encara senadora de JxCat), Carles Campuzano, Lluís Recoder o Jordi Xuclà.

En una declaració als mitjans de comunicació, recollida per l'ACN, després del consell nacional del partit format per dirigents de l'antiga Unió, Espadaler ha dit que cal donar una "resposta" a un electorat que té "sensibilitat catalanista i també sobiranista" però que "divergeix molt" de les polítiques socioeconòmiques de l'actual Govern. Espadaler ha sigut dur a l'hora de referir-se a l'executiu format per JxCat i Esquerra "dictat per l'ala més dogmàtica de l'esquerra".

Units i Poblet, doncs, volen representar el catalanisme de centredreta i aspiren, fins i tot, a aglutinar independentistes. Ara bé, amb una consigna clara: aparcar la unilateralitat. Així ho ha dit Espadaler: la nova opció electoral és per a catalanistes i sobiranistes que "veuen que les coses s'han de conduir pels camins de la legalitat".

El grup de Poblet, per la seva banda, té previst decidir si es presenta a les eleccions en una assemblea el pròxim 7 de març, però, tal com va avançar l'ARA, el grup promotor –format per Recoder, l'empresari Antoni Garrell o el filòsof Adrià Aldomà entre d'altres– defensa presentar-s'hi. Ja han tingut contactes amb Units per Avançar, però qualsevol aliança es debatrà després del 7 de març.

Amb qui sí que descarten lligar-se tant Units com Poblet és amb la Lliga Democràtica i Lliures, ja que s'hi integren persones –segons ells– alienes a la tradició catalanista com l'exlíder de Societat Civil Catalana Josep Ramon Bosch.