Valls anuncia que mantindrà converses amb el COI per organitzar uns nous Jocs Olímpics a Barcelona

El candidat a l'alcaldia de Barcelona (amb els drets electorals de Ciutadans), Manuel Valls, ha protagonitzat aquest dijous una conferència en un dinar de la Cambra de Comerç Barcelona, en què ha anunciat que impulsarà uns Jocs Olímpics d'Hivern a Barcelona si arriba a l'alcaldia de la ciutat. "En parlaré d'aquí poc amb el Comitè Olímpic", ha afirmat, tot i que ha recalcat que per fer-ho es "necessita consens, estabilitat política a tots els nivells (ajuntament, Generalitat i Estat) i posar ordre en totes les propostes".

Amb aquest anunci, Valls reforça la seva aposta per recuperar l'esperit de la Barcelona de Pasqual Maragall, una de les principals reivindicacions que va fer quan es va presentar com a candidat. Fonts de l'equip del francès apunten que Valls es referia als Jocs d'Hivern del 2030. En el mateix sentit, ha apostat també de la possibilitat d'organitzar una Exposició Universal.

Acostament al PSC

En discurs de Valls ha estat d'absoluta confrontació amb l'actual alcaldessa, Ada Colau, i ha tornat a cridar els socialistes a pactar amb ell en un escenari post-electoral. En aquest sentit, l'exprimer ministre francès ha considerat que el fet que el candidat socialista, Jaume Collboni, es pugui plantejar un pacte amb Colau i ERC és "un senyal del col·lapse del sentit comú".

"Fa unes setmanes, l'exalcalde Xavier Trias", ha exposat Valls, "va dir que abans pactaria amb Colau que amb Valls. Vostès creuen que això és normal?", s'ha preguntat. En el mateix sentit, ha recordat que Collboni és un "constitucionalista" que va ser "expulsat de l'Ajuntament per la senyora Colau després d'un any i mig de governar junts". Per tot això, ha lamentat que el socialista "encara flirtegi amb la idea de construir una eventual majoria amb els comuns i ERC".

En el mateix sentit, el candidat a l'alcaldia ha alabat la Cambra de Barcelona com a representant de "l'esperit de les elits, tan criticades pels populistes": "Les elits dels talents que pensen el futur i se'n van coresponsables", ha asseverat.

Presentat pel president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls (que ha fet una crida a "tots els empresaris i autònoms" perquè vagin a votar), el francès ha fet una extensa crítica a la gestió de Colau al capdavant de l'Ajuntament. Valls ha assegurat que "no hi ha hagut una autèntica política d'habitatge", i ha fet una defensa contundent de la promoció del turisme (recordant la polèmica per les declaracions de la regidora Gala Pin a l'ARA, que va titllar els creueristes de "turisme de plaga de llagostes"): "Vostès anirien a una ciutat que els insulta abans de rebre'ls?", s'ha preguntat. "Barcelona s'ha de posar guapa, més guapa que mai", ha dit. En el mateix sentit, ha acusat Colau de mantenir una posició "favorable als manters": "Tracta el comerç com si la seva aportació no fos fonamental per a Barcelona".

"Que uns vagin posant el que vulguin als balcons, que jo vull posar Barcelona a primera fila", ha assegurat el candidat en referència al fet que el president Quim Torra hagi tapat el llaç groc del Palau de la Generalitat amb una altra pancarta en suport als presos. " Això és un joc, per fer soroll", ha afirmat: "Jo el que vull és el compliment de la llei".

D'altra banda, Valls ha apostat per fer la ciutat "més sostenible". "Hi ha més de 300 persones que moren a Barcelona per culpa de la contaminació", ha lamentat, i s'ha compromès amb una "Barcelona ecològica". "En lloc d'acceptar el xantatge dels taxistes, pensem el cotxe de demà", ha assegurat.

"Soc l'únic que representa el canvi", ha dit Valls, un dels mantres que ha repetit des que es va presentar com a candidat. "Podem fer-ho", ha recalcat al tancament del seu discurs: "Però serà imprescindible que en les eleccions del pròxim 26 de maig sorgeixi una majoria que faci possible aquest canvi".