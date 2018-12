Vox irromp a l’Estat amb la intenció de quedar-se

“ Viva España, viva Andalucía y viva la Legión ”, cridaven eufòrics ahir al quarter general de Vox, a l’hotel Ayre de Sevilla. La ultradreta irromp en el tauler per la porta gran amb la intenció de quedar-se. La resta de partits li han fet la campanya i hancol·locat la formació ultradretana al centre del debat polític, fins a donar-li 12 diputats al Parlament andalús -només quatre menys que la suma de Podem i IU- i la clau de la governabilitat.

Santiago Abascal no ha necessitat posar-se la pell de xai en cap moment i amb un discurs anticatalà, xenòfob, homòfob i misogin ha aconseguit un primer i amplíssim impuls per també assaltar al Congrés quan Pedro Sánchez premi el botó d’eleccions generals. “Els andalusos han marcat un camí per a molts espanyols: han acabat amb 36 de règim socialista”, va proclamar ahir el líder de Vox, després de denunciar que el “cop d’estat separatista” hagi passat de la Generalitat a la Moncloa.

Vox va néixer fa només cinc anys i en les passades eleccions andaluses va aconseguir un resultat ínfim, la novena posició: 18.017 vots, un 0,45% del total, per darrere del PACMA amb un 0,8% i lluny d’UPyD, que va quadriplicar-los. Ara es tornava a presentar amb el mateix cap de cartell, el jutge inhabilitat Francisco Serrano, acusat per associacions de dones de fer “d’altaveu dels maltractadors” per assegurar que se sent “víctima del gihadisme de gènere”. I ha obtingut escons en totes les províncies andaluses i dos a Almeria, Cádiz, Màlaga i Sevilla.

Però la vertadera insígnia de la campanya ha estat el seu líder, Santiago Abascal, acompanyat sempre del seu revòlver Smith & Wesson, que porta al damunt des dels seus anys en política al País Basc. L’efecte Abascal es va començar a mesurar a l’octubre amb un míting a rebentar al pavelló d’esports del barri madrileny de Vistalegre -insígnia dels millors temps del PSOE de Zapatero i de la irrupció de Podem- però el líder de Vox és un gat vell en política. Amb només 18 anys ja militava al PP, on va anar acumulant càrrecs de la mà d’Esperanza Aguirre, fins que el 2013 va abandonar el partit perquè, al seu parer, Mariano Rajoy l’havia “segrestat traïnt les seves idees i valors”.

És d’aquests anys que manté una bona relació amb Pablo Casado, amb qui va compartir files a Noves Generacions del PP -Abascal va ser-ne líder el 2000 al País Basc i el president popular a nivell estatal el 2005-. Bregats en les tertúlies, avui en dia continuen parlant amb assiduïtat i ahir al PP ja confiaven en entendre-s’hi per aconseguir la Junta. La incògnita és si seguirà la via de Marine Le Pen a França o bé s’obrirà a sumar amb els partits del bloc de la dreta. El discurs d’Abascal ahir ja va marcar el camí cap a un enteniment perquè hi hagi un “canvi” a Andalusia. La líder ultra francesa ja l’havia felicitat a primera hora de la nit per Twitter.

L’ajuda de l’exassessor de Trump

A diferència de Cs, sempre amb pitjors resultats dels que deien les enquestes, Vox ha superat uns sondejos que donavne, com a molt, cinc escons. El creixement meteòric de la ultradreta a Espanya ha anat de la mà de l’acord firmat amb l’excap de campanya de Donald Trump l’abril passat. Steve Bannon està darrere de tots els moviments d’extrema dreta a Europa i fa tàndem a l’Estat amb Rafael Bardají, qui ja va connectar en el seu moment a José María Aznar amb la dreta neocon als EUA. Vox ha aconseguit calar no només entre el votant del PP desencisat, sinó també en el del PSOE. I no ha esgarrapat vots exclusivament el discurs anticatalà, sinó també en les zones on hi ha més pressió migratòria com els hivernacles del mar de plata. Vox ha el partit més buscat a Google l’última setmana, i a partir d’avui, el que buscaran PP i Cs per formar govern a Andalusia.