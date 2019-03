Vox promet reformar el Codi Penal per donar la medalla al mèrit civil a qui mati un criminal amb una "arma legítima"

El secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, promet que si el seu partit té capacitat legislativa reformarà el Codi Penal perquè si s'utilitza una "arma legítima" per matar o ferir un "criminal" no sigui delicte, sinó que l'autor rebi la medalla al mèrit civil. Així ho va assegurar en un míting diumenge a Jaén, en què va fer pujar a l'escenari un avi, el Remigio, que, segons Ortega Smith, va ser víctima d'un robatori a casa seva i ell i la seva dona van rebre una pallissa gairebé mortal. "Si el vostre avi, que té llicència legal d'armes, hagués agafat l'escopeta i, per salvar la seva vida, hagués disparat un tret als criminals, avui estaria processat pendent d'un judici que el podria portar molts anys a la presó", va lamentar.

"Quan Vox tingui capacitat legislativa, reformarem el Codi Penal perquè si algú utilitza una arma legítima, ja sigui de foc, un ganivet de cuina o un gerro, i mata o fereix un criminal, no sigui condemnat, sinó que rebi la medalla al mèrit civil", va assegurar al míting amb el Remigio al costat.

Ortega Smith va afegir que Vox no pretenia convertir Espanya en el "salvatge Oest", sinó en "un país segur on la llei sigui al servei de les persones honrades i en contra dels delinqüents".