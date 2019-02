Vox demana els noms dels treballadors de les Unitats de Violència de Gènere

El diputat de Vox Francisco Serrano ha demanat al govern andalús els noms i cognoms de tots els treballadors de les unitats de Violència de Gènere entre els anys 2012 i 2019. Serrano ha registrat la petició al Parlament andalús dirigit al president de la cambra, a la qual ha tingut accés l'agència Efe.

En el document, Francisco Serrano demana una "relació detallada amb noms, cognoms, nombre de col·legiats en els seus respectius col·legis professionals, si estiguessin donats d'alta en ells amb la ressenya d'aquests col·legis professionals, i si no també, de tots els psicòlegs, treballadors socials i metges forenses que han integrat les Unitats de Valoració Integral de Violència de Gènere".

El partit d'extrema dreta també reclama els noms dels membres dels "Equips psicosocials dels jutjats de Família i equips de menors de les vuit províncies d'Andalusia, entre els anys 2012 i 2019 complets". La petició de Serrano s'acull a l'empara de l'article 7 del reglament de la cambra andalusa, que obliga al govern andalús a facilitar la informació, tot i que respectant la llei de Protecció de Dades.

El portaveu de Vox al Parlament andalús, Alejandro Hernández, ha justificat la petició com una manera de "fiscalitzar i comprovar" els ajuts concedits per la Junta d'Andalusia en els últims anys. Segons un àudio enviat a l'agència Efe, la relació que han demanat "és una de les moltes peticions d'informació que està fent i farà Vox per fiscalitzar i comprovar el destí que se'ls ha donat a les ajudes i fons públics concedits per la Junta d'Andalusia en els últims anys".

El PSOE critica la petició

Després de conèixer la sol·licitud que ha fet el partit d'extrema dreta, la secretària general del PSOE, Susana Díaz, ha confessat aquest divendres el seu "estupor" i ha assegurat que aquesta petició li ha "sonat a purga, a persecució i a altres temps que pensava que mai hauria de conèixer".

En una trobada a Sevilla amb col·lectius de dones amb motiu del Dia Europeu de la Igualtat Salarial, l'expresidenta andalusa ha afirmat que l'extrema dreta sap "perfectament" que a aquests treballadors els "protegeix" la Llei de Protecció de Dades, però pretenen "assenyalar-los per què comencin a avergonyir-se del que fan i amagar al que es dediquen".

Per la seva banda, el vicepresident de la Junta i portaveu de Ciutadans a Andalusia, Juan Marín, ha assegurat que aquesta petició no farà que el seu partit es mogui "ni un mil·límetre" de la seva posició en matèria de violència de gènere i ha subratllat que "la plantilla que lluita contra la violència de gènere no perilla en absolut".