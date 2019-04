Ximo Puig flirteja amb Ciutadans en el primer debat electoral al País Valencià

A partir del 29 d'abril sabrem si es tracta d'un intent per ocupar el centre polític durant la campanya i atraure el vot moderat, d'una estratègia de negociació postelectoral tal com va passar el 2015 o si realment el PSPV i el PSOE, en lloc de pactar amb Compromís i Podem a les Corts Valencianes i al Congrés de Diputats, amb qui vol arribar a acords és amb Ciutadans; però en la celebració del primer debat entre els candidats a la presidència de la Generalitat Valenciana que ha organitzat la Cadena SER aquest matí, l'actual cap del Consell i candidat socialista, Ximo Puig, ha rebutjat en dues ocasions comprometre's a pactar amb els seus socis actuals. La negativa s'ha produït fins i tot després de la interpel·lació directa de la líder de Compromís, Mónica Oltra, que ha acusat Puig de "pidolar" a Cs que "abandone les línies roges" i no veti acords amb el PSPV.

Però la invitació de Puig no ha tingut efecte, com a mínim aparentment, i de la mateixa manera que el líder socialista ha obviat les paraules d'Oltra que li ha reclamat que la reedició del pacte amb Compromís i Podem "no siga la primera opció, sinó l'única", Toni Cantó ha defugit la invitació del líder socialista i, entre altres motius, ha adduït que el PSPV s'ha convertit un "PSC valencià" capaç de concedir "l'Educació [conselleria] al Marzà [Vicent Marzà] més talibà de Compromís". Tot i que en la seva negativa el candidat de Cs ha sigut més suau que en durant les últimes setmanes, Cantó s'ha refermat en l'opció d'importar "el pacte a l'andalusa" amb Vox i el Partit Popular.

Qui també desitja un tripartit conservador és la líder del PP, Isabel Bonig, que ha afirmat que només pactarà amb "qui defense la Constitució i l'Estatut d'Autonomia", uns preceptes que la dirigent conservadora considera que només compleixen Vox i Cs. No ha intimidat a Bonig el retret que li ha llançat Ximo Puig, que li ha recordat que Vox reclama "dissoldre les autonomies". Per a la candidata del PP, "pactar amb qui vol eliminar les diputacions [com defensa Compromís] o les autonomies [com reclama Vox] és perfectament constitucional sempre que es faça per les vies legals". Un debat que ha tancat Puig equiparant independentistes i formacions d'extrema dreta perquè "tan anticonstitucional és llevar les autonomies com parlar de sobiranisme".

D'altra banda, Podem no s'ha volgut quedar fora del debat postelectoral i ha reclamat a Ximo Puig un pacte entre les dues formacions "a Espanya i al País Valencià", perquè només "un doble acord el pot omplir de contingut”. El candidat socialista ha preferit també guardar la roba i no contestar.

Primers retrets entre Compromís i Podem

La formació lila també ha jugat un paper clau en un altre moment destacat del debat, com han estat els primers retrets entre Podem i Compromís. I és que davant la intenció de la formació que encapçala electoralment Rubén Martínez Dalmau d'establir acords amb els socialistes sense la presència de Compromís, així com d'atribuir-se el mèrit de les mesures progressistes del govern valencià "perquè si hi ha hagut canvi és gràcies a Podem", Mónica Oltra s'ha afanyat a defensar que la clau han sigut els valencianistes que el 2015 sí que van entrar al govern i van "agafar el bou per les banyes" en lloc de "quedar-se a mirar des de la barrera", en referència al fet que la formació lila que va optar per no assumir cap cartera al Consell i tan sols atorgar-li suport parlamentari". Un exemple més que durant la campanya electoral les crítiques arriben des de qualsevol banda, també d'aquells amb qui recentment s'ha compartit coalició electoral com ha sigut el cas de Compromís i Podem.