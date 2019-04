Ximo Puig es nega a un cara a cara amb la líder del PP

El president de la Generalitat Valenciana i candidat socialista a la reelecció, Ximo Puig, va tancar ahir la porta a la celebració d’un cara a cara amb la líder de l’oposició i cap de cartell del PP, Isabel Bonig. “He discutit i debatut com no ho ha fet mai cap president amb un cap de l’oposició. Tots els dijous [en la sessió de control que té lloc entre dues i tres vegades al mes] he estat debatent amb ella. Els ciutadans ja saben quin és el seu tarannà i quin és el meu”.

La negativa de Puig xoca amb la petició que el líder socialista va fer el març del 2015 quan ell era el candidat del primer partit de l’oposició i va reclamar un cara a cara amb el president del govern valencià -que aleshores era Alberto Fabra- i que el polític conservador va acceptar. “Perquè necessitem saber què va passar, però sobretot què proposem que passe en el futur, jo li propose al president de la Generalitat un debat perquè els ciutadans sàpiguen quines són les nostres posicions i perquè tinguen tota la informació, perquè això també és necessari per a la regeneració democràtica”, va defensar aleshores Puig.

La negativa del líder del PSPV va ser criticada ahir per Isabel Bonig, que ha estat reclamant insistentment el cara a cara. De fet, el 12 de març la dirigent conservadora va difondre un vídeo en què reproduïa les paraules de Puig d’ara fa quatre anys. Per a la cap del PP, el no del polític socialista demostra “qui defensa la democràcia i la pluralitat i qui només parla de pluralitat de paraula”. Per compensar l’absència del tu a tu, els ciutadans comptaran amb la celebració de tres debats entre els cinc principals candidats: un de radiofònic a la Cadena SER i dos de televisius, a TVE i À Punt.