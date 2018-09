Zoido culpa Puigdemont de la violència policial de l'1-O i de portar Catalunya "al precipici" i acusa Torra d'anar "pel mateix camí"

L'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido ha culpat el govern de Puigdemont de la violència policial de l'1-O i ha acusat el govern de Torra d'"anar pel mateix camí" de la "irresponsabilitat", una setmana abans de l'aniversari del referèndum. "Tot va ser fruit de la irresponsabilitat del Govern en aquell moment, que d'una manera unilateral i obviant l'Estatut i la Constitució, va produir la ruptura i va portar Catalunya al precipici, com ara ho està tornant a fer un govern que va pel mateix camí", ha dit Zoido a RNE. L'1-O tornaria a prendre les mateixes decisions, ha dit, "perquè l'obligació que tenia la policia era complir les ordres de jutges i fiscals per mantenir l'odre públic i la convivència".

Zoido ha defensat l'actuació del govern de Rajoy, que va "fer el possible per salvaguardar tots els drets i la democràcia a Catalunya", i ha acusat l'independentisme de mentir i de difondre imatges falses de la repressió policial durant el referèndum. Sobre algunes de les imatges que considera reals, assegura que "els únics responsables" són "Puigdemont i el sector que li donava suport per seguir endavant amb un referèndum que havia sigut declarat il·legal" i que ha qualificat reiteradament de "xou". Zoido considera que la justícia li està donant la raó dictant sentències absolutòries per a alguns dels policies i, en canvi, jutjant i empresonant els líders independentistes. "Han entès que la força va ser professional i proporcionada", ha afegit.

Malgrat "les concessions de Sánchez", assegura que "el sector independentista" continua "amb la mateixa actitud deliberada de no complir les normes" i creu que ha quedat de manifest a Europa que "no són demòcrates, no compleixen la norma i estan imposant per la força a una part importantíssima de Catalunya el que pensen uns quants".