"L'abús de poder de l'Estat contra Corinna quedarà al descobert"

En el serial Joan Carles - Corinna, que sacseja la casa reial espanyola, els temps i els interessos de la Corona no són els mediàtics ni els de l'altra gran implicada. La Zarzuela oposa silenci al degoteig d’informacions. Un silenci que es va trencar amb l’històric comunicat del 15 de març, quan Felip VI va admetre implícitament la culpabilitat del pare en els afers que són l’origen de la tempesta, probablement més constants del que se sabia ara fa quatre mesos. Llevat de denúncies puntuals sempre ignorades, fins al 2012 tot va quedar sota les catifes de palau.

Qui en parla, gairebé a crits, fins ara en els enregistraments de l’excomissari José Manuel Villarejo o en informacions que surten del bufet d’advocats Kobre & Kim, és Corinna Larsen. El diari ARA li ha demanat reiteradament una entrevista. En comptes de mantenir una trobada amb la protagonista d’aquest The Crown a l’espanyola, ha estat un portaveu autoritzat de l’empresària qui ha respost un qüestionari, sense possibilitat de repreguntes. Si algunes de les respostes són rellevants, els silencis encara ho són més.



¿Pot donar detalls de quan Corinna va conèixer Joan Carles I?

Els primers dies de les trobades són irrellevants ara. L’abús de poder de l’Estat contra ella i els fills implica molta gent i quedarà al descobert.

Quines són les activitats empresarials actuals de Corinna?

Corinna mai no les divulga, ni les empresarials ni les personals, perquè personatges poderosos d’Espanya distorsionen i tergiversen tots els aspectes de la seva vida. Aquestes persones intenten desesperadament encobrir els seus propis delictes mitjançant el seu poder i la seva autoritat per mantenir Corinna en el punt de mira i utilitzar-la com a boc expiatori. Aquesta estratègia finalment fracassarà perquè els fets estan sorgint en jurisdiccions molt serioses [Suïssa]. [En tot cas], les activitats empresarials de Corinna s’estenen en més d’una dotzena de jurisdiccions en tres continents. No ha fet activitats comercials a Espanya i només un parell de clients [corporatius] eren espanyols, però propietat d’accionistes estrangers a què representaven.

¿És cert que Corinna va organitzar la lluna de mel de l’actual rei?

A Corinna se li va demanar assessorament sobre els preparatius del viatge. Va fer-ho voluntàriament i no va rebre cap retribució. Hi havia la por que l’itinerari es filtrés internament i se li va demanar assistència.



¿Corinna va organitzar la cacera a Botswana en què va participar Joan Carles I? El cost va ser de 65.000 dòlars? Com es va sentir quan va aparèixer la imatge de l’elefant mort?

És completament fals. Corinna no la va organitzar. El seu fill hi va ser convidat com a regal pel desè aniversari. El viatge va ser organitzat per Mohammed Eyad Kayali, un magnat de la construcció de Síria, amic íntim del rei Joan Carles.

Com se sent Corinna ara? ¿Creu que l’han atacat amb l’objectiu de desprestigiar la Corona espanyola?

Corinna se sent alleugerida finalment, perquè les investigacions s’estan fent en jurisdiccions serioses. Durant anys ha estat gairebé en silenci davant els intents de destruir la seva reputació i d'utilitzar-la com a boc expiatori per encobrir els plans fraudulents de persones poderoses a Espanya. Aquestes mateixes persones ho han fet per [encobrir o justificar] la seva conducta impròpia durant dècades. Corinna agraeix l’oportunitat de ser escoltada públicament i que l’assumpte s’hagi investigat adequadament.

¿Corinna creu que a Espanya hi ha un atac contra la Corona i que els enemics de Joan Carles la utilitzen?

Corinna s’està defensant d’un enorme abús de poder de l’Estat en contra d’ella i dels seus fills en forma de vigilància, intimidació i falses acusacions, així com d’un torrent de notícies falses que formen part d’una enorme campanya per desprestigiar-la i silenciar-la. La gent la fa servir com a boc expiatori per encobrir els seus propis actes delictius.

¿Corinna té voluntat de venjança contra Joan Carles I, una persona que, segons les informacions difoses, li va donar 65 milions d’euros?

Mai ha tingut cap desig de venjança. Durant vuit anys ha intentat resoldre aquesta situació enviant cartes a través de canals formals, fins i tot un exambaixador britànic va demanar un cessament de les hostilitats. La casa reial no hi estava interessada. Els sospitosos habituals mantenen la guerra mediàtica i la campanya de desinformació. Però ara els fets estant sortint a la llum.

¿Pot explicar amb detall els motius del regal que el rei li va donar?

El rei Joan Carles va lliurar a Corinna un regal no sol·licitat i irrevocable i es va signar un contracte de regal amb la deguda diligència. El regal va ser per a ella i el seu fill.

A més de l’agressió a Mònaco de, presumptament, membres dels serveis secrets espanyols, ¿ha tingut més incidents d’aquest tipus?

Sí. Justament la setmana passada algú va disparar amb un fusell per una finestra de la seva casa de camp. Una operació de 24 hores contra ella i els fills. Qui ho paga, això?

¿Demandarà el rei emèrit, Joan Carles I, als tribunals del Regne Unit?

Corinna presentarà al Tribunal Superior de Justícia d’Anglaterra i Gal·les un cas contra Joan Carles en primera instància per assetjament durant molts anys en diversos països. Hi ha un munt de proves que ho avalen i ja va dir en la seva declaració jurada presentada davant el tribunal que van enviar mercenaris al seu pis de Mònaco, i hi ha altres casos. La intel·ligència i la policia britàniques en tenen constància, i tot això es transmetrà a un tribunal anglès, una jurisdicció imparcial que estudia els fets seriosament.



¿Corinna té cap pla per enfonsar o soscavar la monarquia espanyola?

Corinna no té cap pla per enfonsar la monarquia. Sempre ha manifestat respecte per les institucions espanyoles. Malauradament, individus de la família reial han intentat enfonsar-la sistemàticament .

¿I les reunions del 2015 amb Villarejo?

Juan Villalonga, antic conseller delegat de Telefónica [a Londres], va dir a Corinna que s’hi hauria de reunir. Corinna el coneixia des de feia molts anys i el considerava un amic de confiança. Villarejo va dir a Corinna que estava involucrada falsament en processos penals a Espanya que el CNI s'havia inventat. Estava aterrida perquè ja havien intentat implicar-la falsament en els procediments del [cas] Nóos, amb el qual no tenia res a veure, cosa que el jutge Castro va reconèixer. [El comissari] Villarejo va enregistrar la reunió de manera il·legal i sense el seu coneixement.