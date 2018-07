Els comuns adverteixen al govern espanyol que l'Estatut és un "punt de partida però no d'arribada"

El diputat de Catalunya en Comú David Cid ha avalat la proposta del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de recuperar l'Estatut de Catalunya retallat pel Tribunal Constitucional (TC), però ha advertit: "Recuperar l'Estatut pot ser el punt de partida, però no pot ser el punt d'arribada". En una entrevista d'Europa Press, el diputat dels comuns ha donat la benvinguda al diàleg sobre la "capacitat o no de si Catalunya té dret a decidir. Nosaltres pensem que sí", ha anotat.

"Crec que és senzill a curt termini? No. Segurament no. Això com sempre dependrà de les majories i de la força que tingui. Jo estic segur que si tinguéssim una correlació de forces favorable, a nivell de l'Estat, a Units Podem això estaria molt més a prop", ha defensat. Per aquest motiu, ha cridat els catalans a ser conscients d'aquest extrem en les properes eleccions generals: "Estic convençut que si tinguéssim Pablo Iglesias de president, tindríem molt més a prop el referèndum".

Cid també ha celebrat la reactivació de la relació bilateral Estat-Generalitat. Ha recordat que ICV -partit del qual és coordinador nacional- va ser qui va incloure aquesta relació a l'Estatut català retallat. El diputat ha revelat que en una reunió que va mantenir amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, li va recordar la seva defensa de la bilateralitat, però li va advertir: "Això no impedeix que tu vagis al Consell de Política Fiscal i Financera a defensar la posició de Catalunya i, si no va bé, criticar l'Estat". Ha defensat que en les reunions i comissions que s'han reactivat els membres del Govern posin sobre la taula la celebració del referèndum a Catalunya i també que es tractin assumptes del dia a dia dels catalans.

Consell de la República

Cid ha afirmat que el consens que reuneix el dret a decidir dels catalans dista molt del que té la via unilateral que "no suma cap suport ni a Espanya ni a Europa". Tanmateix, ha respectat que cada espai polític faci el que cregui convenient, però ha advertit que pels comuns "el Govern de Catalunya és el Govern de la Generalitat, que ha estat escollit pel Parlament i és l'espai per fixar i decidir la política catalana". "Més que convocar el Consell de la República, el que haurien d'intentar convocar és el Parlament de Catalunya", ha dit després que el president de la cambra, Roger Torrent, desconvoqués l'últim ple i la Mesa del Parlament, amb majoria de JxCat i ERC, posposés el primer ple del curs que ve --de Política General-- al 2 d'octubre.

Cid insisteix que cada espai polític té les seves aspiracions i que no li demana al moviment independentista deixar de ser-ho, afirma que en democràcia es pugui discutir de tot i que cadascun faci els seus plantejaments, però subratlla que el que Catalunya necessita "no són gestos simbòlics" que és el que considera que suposa el Consell per la República. Sobre el lideratge que JxCat vol donar-li a Puigdemont encapçalant aquest òrgan des de Bèlgica, el diputat dels comuns ha avisat: "Puc estar d'acord o no amb el que fa, però el president de la Generalitat, és el president Torra no és un altre. És el que ha escollit el Parlament de Catalunya".