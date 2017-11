Uns 200 alcaldes sobiranistes reclamen des de Brussel·les la llibertat dels consellers empresonats

Un grup d'uns 200 alcaldes sobiranistes han viatjat a Brussel·les aquest dimarts per denunciar la repressió de l'estat espanyol i per reclamar l'alliberament dels vuit consellers que estan empresonats. Els batlles han arribat a la capital europea a quarts d'una i s'han dirigit al barri europeu, on s'han fet una foto davant de la Comissió Europea amb una pancarta on es podia llegir "Freedom political prisoners" ("Llibertat presos polítics", en anglès).

"El que està clar és que la justícia espanyola és de tot menys independent", ha denunciat Miquel Buch, president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM). Segons Buch, l'empresonament de mig Govern és una "conxorxa judicial". El president de l'ACM ha assegurat que no es reuniran amb cap dirigent comunitari perquè no han demanat cap entrevista.

Els alcaldes tenen previst reunir-se amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Brussel·les des de fa una setmana, segons ha revelat l'eurodiputat d'ERC Josep-Maria Terricabras, que no ha donat detalls, però, d'on es produirà la trobada.

Acte amb Puigdemont

Durant l'acte d'aquest migdia, els alcaldes han cantat 'Els segadors' entre crits de "Llibertat". A la tarda està previst que celebrin un acte al Bozar, un centre cultural i artístic de la capital belga. Segons algunes fonts, no es descarta que hi participin Puigdemont i els quatre consellers que es troben a Brussel·les.