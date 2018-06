S'aplana el camí perquè Oriol Pujol tanqui el cas ITV amb una condemna mínima

L'exsecretari general de Convergència i exdiputat Oriol Pujol està a punt d'aconseguir tancar el cas ITV amb una condemna mínima de dos anys i mig de presó i una multa. Ja fa temps que el fill de l'expresident de la Generalitat –a qui la fiscalia acusa de cobrar comissions a canvi de manipular les adjudicacions de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles– s'havia mostrat disposat a entrar a la presó a canvi que la seva dona fos exonerada. Però dos dels acusats no havien acceptat la proposta. Ara, segons ha avançat ' El Periódico' i han confirmat fonts pròximes al cas a l'ARA, aquestes dues parts també han accedit a l'acord.

El pacte s'haurà de rubricar davant d'un tribunal. Com que a Oriol Pujol l'havia de jutjar un jurat, caldrà passar per sala però no farà falta constituir el tribunal popular, de manera que l'exsecretari de CDC en tindrà prou de reconèixer els fets i signar l'acord per estalviar-se el judici.

La proposta de pacte passa perquè Pujol reconegui els fets i es conformi amb una pena de dos anys i mig de presó i una multa de 55.000 euros. A més, haurà de tornar els 310.000 euros que la fiscalia considera que hauria cobrat a canvi de fer servir la seva influència per manipular el mapa de les estacions d'ITV en favor del seu amic Sergi Alsina, un dels acusats que inicialment rebutjava l'acord però que ara hi hauria convingut, perquè li implicaria una condemna inferior als dos anys de presó, segons aquestes mateixes fonts.

Podria evitar la presó

Pujol, representat per l'advocat Xavier Melero, podria evitar també l'entrada a presó. Tot i que els delictes que ha acceptat haver comès sumen més de dos anys, individualment cadascuna de les penes és més baixa i actualment el Codi Penal preveu que es comptin per separat.

L'altre processat que també ha accedit al pacte és l'exnúmero dos de la Diputació de Barcelona, Josep Tous, representat per l'advocat Jorge Navarro. En el seu cas, segons les fonts consultades, podria tancar el cas amb una multa.