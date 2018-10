La jutge veu "motius suficients" per atribuir desobediència greu a l'alcalde de Fonollosa per l'1-O

El jutjat d'instrucció número 2 de Manresa veu "motius suficients" per atribuir un delicte de desobediència greu a l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández (ERC), per haver permès la votació de l'1-O a la sala de plens de l'Ajuntament amb una urna. La jutge dona per tancat el procés d'instrucció i demana a la fiscalia i a les acusacions que sol·licitin l'obertura del judici oral o bé l'arxivament de la causa.

En la seva interlocutòria, la jutge exposa que l'1 d'octubre de l'any passat a les 13.15 h l'alcalde era davant la porta de l'Ajuntament de Fonollosa, on s'estava fent la votació de l'1-O, malgrat que coneixia, "per la notorietat de la prohibició", la providència del Tribunal Constitucional que suspenia el referèndum i l'advertència "d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposés ignorar o eludir la suspensió", que li va notificar la Delegació del govern espanyol a Catalunya.

La jutge considera que, amb les diligències practicades durant la instrucció del cas, es pot atribuir a Hernández la participació en un presumpte delicte de desobediència greu a l'autoritat. Ara la fiscalia i les acusacions tenen un termini de 10 dies per demanar si s'envia l'alcalde a judici.