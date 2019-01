Podem augmenta la pressió per no quedar en la irrellevància

Podem ha encetat l’any amb Pablo Iglesias de permís per paternitat. Abans de vacances va acomiadar-se dels seus companys i Irene Montero tornarà el 9 de gener, d’acord amb la repartició al 50% de la maternitat que van acordar després d’haver tingut bessons, nascuts al juny prematurament. El partit afronta el repte de mantenir el seu nínxol electoral sense el seu líder després de la irrupció de dos partits que amenacen amb moure l’eix polític. Ja no és només Ciutadans, sinó que l’auge de Vox a Andalusia ha desplaçat el debat de l’esquerra a la dreta.

Podem mira de no caure en la irrellevància com una crossa de Pedro Sánchez després de segellar un preacord pels pressupostos generals de l’Estat, però alhora veu més imprescindible que mai un front d’esquerres per bastir el que Iglesias ha anomenat “l’alerta antifeixista”. Aquests són els quatre grans reptes del partit per a aquest 2019.

Complir els pressupostos

No els aprovarà sense un decret nou per frenar el preu del lloguer

“Si no compleixen no podran comptar amb els nostres vots per tirar endavant els seus decrets. Pacta sunt servanda (El que s’ha pactat obliga)”. Amb aquest missatge a Twitter Iglesias replicava dissabte passat al tradicional balanç d’any de Sánchez. Podem no vol que es doni per segur el seu suport als pressupostos. De fet, la portaveu dels comuns, Lucía Martín, va condicionar dimecres el seu aval a la redacció d’un nou reial decret per limitar els preus del lloguer per por de possibles noves esmenes del PP o Cs. La consigna de cara als pròxims mesos és elevar la pressió a Sánchez cada vegada que el seu govern no compleixi, una manera de fer valer el seu paper en un futur govern de coalició -al qual Iglesias aspira un cop hi hagi generals.

Frenar l’extrema dreta

Errejón és partidari de rescatar la bandera espanyola en campanya

Davant l’auge de Vox, la recepta de Podem és més unitat que mai dins de l’esquerra per frenar l’extrema dreta fent gala del “patriotisme de les coses de menjar”, és a dir, amb polítiques socials. Iglesias creu que s’ha de tancar la finestra d’oportunitat del “moment populista”, tal com anomena el context en què Podem tenia possibilitats de ser primera força, una situació ara descartada. L’aterratge al govern ja només el veu anant amb coalicions a les municipals i autonòmiques del maig. El seu ex número dos i ara candidat per la Comunitat de Madrid, Íñigo Errejón, és partidari d’una altra recepta: rescatar la bandera espanyola perquè no sigui un símbol de la dreta. Vol que no se’l vinculi de cap manera amb l’independentisme.

Reeditar les confluències

Compromís ja ha tancat la porta a sumar i sí que ho garanteix IU

Podem i IU no es plantegen anar per separat a unes pròximes generals. Compromís, en canvi, ha tancat la porta a fer-ho al País Valencià. Consideren que la suma no multiplica vots, com ja va passar amb el pacte amb IU el 2016.

Mobilitzar l’electorat

Només un 12% dels inscrits van votar a les últimes primàries

En definitiva, el repte principal de Podem és engrescar la militància. En les últimes primàries, per reelegir Iglesias candidat a les generals, només van participar-hi un 12% dels inscrits i les mobilitzacions del partit han minvat els últims mesos. Després de ser pare, el líder de Podem admet que han canviat les seves prioritats i que la política només serà un “període” de la seva vida, una “pausa”.