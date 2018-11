Un autobús de Cs recorre Madrid en contra dels indults amb la imatge de Junqueras somrient

Un autobús de Ciutadans recorre els carrers de Madrid per fer una crida a la manifestació contra els indults als presos polítics d'aquest dissabte a les 12 hores a la capital espanyola on hi intervindrà al final de l'acte el líder del partit, Albert Rivera. En el vehicle hi ha una fotografia en què hi apareix el líder d'ERC, Oriol Junqueras, somrient amb l'expresident Carles Puigdemont al costat. "Stop Sánchez. Eleccions ja", proclama el lema que acompanya la fotografia atiant el foc contra una possible mesura de gràcia del govern espanyol als líders independentistes empresonats, tot i que l'executiu de Pedro Sánchez no ha confirmat mai que vulgui fer aquest pas.

De moment, Sánchez va tornar a evitar ahir tancar la porta als indults per als presos polítics catalans, perquè encara no hi ha sentència: va afirmar que després de deixar “treballar els jutges”, hauran “de fer política”. Ho va dir responent al portaveu del PP, Ignacio Cosidó, durant la sessió de control al govern espanyol del Senat. Cosidó el va acusar de tenir hipoteques amb els independentistes i d’haver donat instruccions a l’Advocacia de l’Estat per rebaixar les acusacions. Sánchez va replicar-li que “respecti” la justícia, perquè encara no hi ha una sentència dictada, i no és moment de parlar d’indults.

Mentre això passava al Senat, al Congrés Ciutadans va veure rebutjada la seva moció per prohibir la concessió d’indults als presos polítics. La mesura només va ser secundada pel PP. En una sessió de gran tensió, el líder de Cs, Albert Rivera, va presentar la moció llançant una pregunta a l'aire: "Vostès haurien indultat Tejero?" I va afegir ràpidament que ell no perquè "als colpistes no se'ls indulta". A més, va aprofitar l'ocasió per continuar carregant contra Catalunya i va assegurar que hi ha hagut dos cops d'estat: "El 23-F i l'1-O del 2017, quan es va declarar la secessió d'una part del territori espanyol i europeu". El portaveu d’ERC al Congrés, Joan Tardà, va advertir a Rivera que ja “no aguanten més” i que cada vegada, que els denomini “colpistes” ell li dirà “feixista”. A més, Tardà va assegurar que està “convençut” que el criteri de Rivera “no és el dels milers de ciutadans” que el voten. També li va retreure que parlant d’indults donen per feta la sentència condemnatòria.

Cs, en el text de la moció, mostrava la seva preocupació per declaracions d’alguns dirigents socialistes, sobretot del PSC, que “s’han manifestat favorables a l’atenuació de les mesures cautelars [...] adoptades pel jutge instructor” i, fins i tot, “partidaris de la concessió de futurs indults” en cas que s’arribés a dictar sentència condemnatòria. La formació taronja es refereix a les declaracions del líder del PSC, Miquel Iceta, i a les de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Tots dos, en diferents ocasions, s’han mostrat a favor de concedir indults als presos. La moció de Ciutadans demanava que el Congrés afirmés que “el principi d’igualtat davant la llei exigeix bandejar qualsevol besllum d’impunitat en el comportament dels responsables polítics”. Amb el rebuig frontal de tots excepte el PP i Cs, la possibilitat d’indult segueix estant sobre la taula.

