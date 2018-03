La bandera espanyola s'imposa en la manifestació de Tabàrnia a Barcelona

Unes 15.000 persones, segons la Guàrdia Urbana s'han manifestat a Barcelona, convocats per la plataforma Tabàrnia, el moviment liderat pel còmic Albert Boadella, que reclama una suposada separació de Barcelona i Tarragona de la resta de Catalunya. La marxa ha començat al monument a Rafael Casanova de Barcelona, on cada 11 de setembre se celebra l'ofrena floral a l'últim conseller en cap de la capital catalana. Durant les últimes hores han posat diferents punts de venda de banderes de Tabàrnia, però la que s'ha imposat en la mobilització és l'espanyola. La plaça de Sant Jaume, punt d'arribada de la manifestació, ha quedat desbordada de gent que ha insistit en demanar "Puigdemont a presó".

A les 11.30, hora prevista de convocatòria, centenars de persones ja es concentraven a la ronda de Sant Pere, on una persona disfressada de Sant Jordi es fotografiava amb els manifestants. La gent ha portat de casa altaveus per fer ressonar l'himne d'Espanya –sense lletra– o el 'Que viva España' de Manolo Escobar, acompanyats de proclames: "'Viva España!'" La jornada també està servint per fer una recollida de firmes perquè la llengua castellana sigui vehicular a l'escola.

Els organitzadors han repartit entre els manifestants caretes d'Albert Boadella, com les que es van fer servir de Carles Puigdemont en el primer debat d'investidura al Parlament. Alguns dels participants han posat la bandera de Tabàrnia i la d'Espanya a l'escultura de Rafael Casanova, entre crits de "Boadella, president", que s'han repetit durant la marxa. Entre les consignes dels manifestants, "No som fatxes, som catalans" i "No són presos, són colpistes". La marxa també s'ha aturat davant la Prefectura de la Policia Nacional a la Via Laietana enmig de crits de "Aquesta és la nostra policia".

Desplegament ultradretà

Entre els manifestants –pocs joves s'ha sumat a la protesta–, algunes cares conegudes, com ara l'advocat del partit d'extrema dreta Vox, Javier Ortega, que representa l'acusació popular en la causa per rebel·lió que s'instrueix al Tribunal Suprem contra una trentena de dirigents del sobiranisme. La ultradreta també s'ha exhibit amb la presència d'associacions com 'Generación Identitaria' o 'Democracia y Unidad Española'.