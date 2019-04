La campanya "insulsa" però efectiva que busca el PSC

Miquel Iceta és del parer que si una cosa funciona no s'ha de canviar. I aquesta és la màxima que, ara més que mai, el PSC intenta complir en la campanya del 28-A. Els socialistes catalans parteixen d'una bona posició de sortida en el camí cap a les generals, però estan convençuts que no es poden confiar i que el seu èxit a les urnes es confirmarà si no cometen errors. Així ho repeteixen fonts del partit quan se'ls pregunta per l'estratègia electoral, i assenyalen la defensa dels indults que va penalitzar Iceta el 21-D com l'exemple d'inoportunitat a no repetir. L'objectiu és insistir en el missatge únic contra la triple dreta perquè cali, no sortir del guió i defugir les estridències. "Hem de fer una campanya insulsa", ironitzava un càrrec abans del primer míting.

Meritxell Batet és la candidata ideal per a aquest tipus de campanya, en la qual està oferint un discurs tancat que expressa amb la formalitat pròpia del seu càrrec de ministra. Tret d'alguns moments en què aixeca la veu als actes, el seu to és monòton, no diu una paraula més alta que l'altra i s'esforça en no caure en polèmiques fruit de les seves declaracions o dels joc de retrets creuats entre partits: els missatges sempre són els mateixos. La candidata erigeix els socialistes com a alternativa a la "confrontació" i predica amb l'exemple. Un crèdit que aquest divendres li va permetre poder demanar a la resta de partits un compromís per "desterrar la intolerància i el joc brut" de la campanya.

Es fa difícil pensar que aquesta estratègia s'hauria pogut seguir de manera rigorosa si el candidat hagués sigut el polèmic ministre Josep Borrell, tal com es va especular abans que Batet fos ratificada com a cap de llista. I està per veure si tant ella com els que l'acompanyin als actes sabran mantenir-se en l'ortodòxia del missatge i les formes fins al final. El fantasma dels indults ja va tornar a planar sobre el PSC fa unes setmanes, quan Iceta va obrir la porta a un referèndum amb un 65% d'independentistes. Evitar entrar en aquest i altres temes incòmodes, com l'eventual pacte PSOE-Cs, és l'objectiu de Batet per convèncer propis i indecisos i aconseguir que, encara que pugui resultar "insulsa", la campanya sigui realment efectiva.