El candidat de Cs a Andalusia, a Torra: "Vostè és un racista, un colpista, un covard"

El candidat de Cs a la Junta d'Andalusia, Juan Marín, ha reptat –a través d'un vídeo– el president de la Generalitat, Quim Torra, a "no esperar ni un minut" a denunciar-lo. "Afegeixi a la querella això que li diré: vostè és un racista, un colpista, un covard. No és un demòcrata. Deixi d'insultar i humiliar els andalusos i deixi de dir que Andalusia roba. Els que roben són els corruptes del seu partit", ha afirmat Marín.

Segons el candidat de Cs, Catalunya és el que és gràcies a milers d'andalusos que "s'han matat a treballar" i ha retret a Torra que digués "bèsties tarades i hienes carronyeres". El candidat de Cs conclou: "Jo no callo. Jo dono la cara. I no fugi com Puigdemont. Ens veiem als tribunals i on faci falta".

Señor @QuimTorraiPla: dice usted que me va a denunciar por defender a los andaluces de sus insultos. Pues mire lo que le decimos desde Andalucía 👇🏻 pic.twitter.com/nJZLz4HXlE — Juan Marín (@JuanMarin_Cs) 21 de noviembre de 2018

Aquesta polèmica sorgeix arran del fet que Marín va atacar durant el debat a Canal Sur l'actual presidenta de la Junta i candidata socialista, Susana Díaz, per la negociació dels pressupostos estatals amb els partits independentistes. "Com es pot anar a negociar els pressupostos amb qui diu que tenim un gen menys que els catalans o que som més fluixos o mandrosos?", va denunciar el presidenciable de la formació taronja en al·lusió a alguns dels articles que va publicar Quim Torra abans d'arribar a la presidència de la Generalitat. La Generalitat estudia si pot emprendre accions legals contra el candidat de Ciutadans, perquè nega que Torra hagi fet mai aquestes declaracions i lamenta l’ús partidista que s’està fent de Catalunya i dels presos independentistes a la campanya electoral andalusa.