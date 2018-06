La pugna per liderar el PP a l'Estat fragmenta el partit a Catalunya

Xavier García Albiol va avisar dilluns que el PP català no es posicionaria oficialment a favor de cap dels set candidats que es presenten per liderar el partit a l'Estat. Aquesta decisió té a veure amb el fet que no tots els quadres dels populars catalans es decanten per la mateixa opció. Amb tot, la direcció vol evidenciar la seva neutralitat oficial i durant les pròximes setmanes haurà de fer equilibris per encabir a la seu del PP tots els actes que els set candidats vulguin venir a fer a Catalunya.

Tot i que el PP no es posiciona com a partit, els principals quadres populars sí que ho han fet d'una manera més o menys pública. Així, per exemple, l'exministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ha anunciat que serà la portaveu de la candidatura de María Dolores de Cospedal. L'exlíder del PP a Catalunya Alícia Sánchez-Camacho també ha expressat el seu suport a l'exministra de Defensa.

Com era d'esperar, l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo, en canvi, ha fet públic el seu aval a l'exvicepresidenta de l'executiu de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, que també té al seu costat José Luis Ayllón.

Tot i que el líder dels populars catalans no s'ha volgut posicionar obertament i públicament a favor de cap candidat, Albiol sempre ha sigut pròxim a Cospedal. Amb tot, segons fonts consultades per l'ARA veu amb bons ulls també la candidatura de Pablo Casado.

Precisament, el fins ara vicesecretari de comunicació dels populars espanyols té el suport dels presidents provincials de Barcelona, Dani Serrano; Tarragona, Alejandro Fernández, i Lleida, Marisa Xandri.