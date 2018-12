500 cantaires i músics interpreten el 'Messies’ de Händel davant de Lledoners

Sota un ambient gèlid, milers de persones han escoltat aquest dissabte amb un escrupolós silenci la interpretació del 'Messies' de Georg Friedrich Händel per part de 450 cantaires, la major part dels quals provenen del 'Messies' participatiu, i una cinquantena de músics professionals, dirigits per Alfred Cañamero, al davant de la presó de Lledoners.

Unes 9.000 persones, segons l’organització, han assistit al concert a Sant Joan de Vilatorrada, l'objectiu del qual ha estat aprofitar les festes nadalenques per fer arribar "l’escalf" de la ciutadania als set presos polítics tancats al centre penitenciari del Bages, una acció que han volgut fer simbòlicament extensiva a les presons de Puig de les Basses i Mas d’Enric, on hi ha tancades Dolors Bassa i Carme Forcadell.

En declaracions a TV3 recollides per Europa Press, la portaveu de l'organització del concert, Eulàlia Espona, ha explicat que la iniciativa va sorgir "de dues o tres persones i la gent s'hi ha anat apuntant". Els cantants provenen de corals que ja han interpretat aquesta obra anteriorment, ja que "era un dels requisits que es demanava", ha concretat Espona, que ha informat que els músics són professionals provinents de diferents orquestres i conservatoris de Catalunya.

Els intèrprets s'han trobat a l'esplanada davant del centre penitenciari una hora abans del concert, que començava a les 12.00 hores, i han fet aquesta obra "pràcticament sense haver assajat". "Amb tanta gent és una cosa difícil que es faci, a més amb la intensitat i les ganes que s'ha fet per part de tots", ha destacat la portaveu.