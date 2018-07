El 65% dels catalans creuen que Catalunya té dret a celebrar un referèndum d'autodeterminació

Un dels arguments que el sobiranisme sosté per reforçar els seus postulats és el gran consens que reuneix la idea del dret a decidir. Segons les dades de l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), un 64,8% de catalans creuen que Catalunya té dret a celebrar un referèndum d'autodeterminació. És una xifra lleugerament inferior a la que els dirigents de les forces d'aquest espai acostumen a dir, sovint prop del 80%. En aquesta ocasió, una de les preguntes de l'enquesta era valorar com a "Molt d'acord", "D'acord", "Ni d'acord ni en desacord", "En desacord" i "Molt en desacord" l'afirmació següent: "Catalunya no té dret a celebrar un referèndum d'autodeterminació". Les dues últimes opcions arriben a gairebé un 65%.

Certament, és una pregunta menys directa que la que el CEO va formular ara fa un any, a les portes del referèndum de l'1 d'octubre: "¿Està a favor que es convoqui un referèndum sobre la independència de Catalunya?" Les respostes possibles eren: "Sí, tant si ho vol com si no el govern espanyol", "Sí, però només si és acordat amb el govern espanyol", "No, en cap cas", "No ho sap" i "No contesta". Fa un any el 71,4% optava per les dues primeres opcions, la mateixa xifra que l'octubre del 2013.

PP i Cs: poc més de la meitat dels seus votants tenen clar que no

El dret d'autodeterminació fins i tot recull suports a les files dels partits del 155. Tot i l'enorme hostilitat dels dirigents de Ciutadans i el PP amb la idea del referèndum, només un 58,8% de votants de la formació taronja i un 56,4% de populars tenen clara la consideració que Catalunya no pot decidir el seu futur. En canvi, un 27,2% de votants d'Inés Arrimadas i un 26,2% de Xavier García Albiol veuen bé la consulta. Pel que fa al PSC, un de cada tres votants s'oposen al referèndum, mentre que un 42,3% opina al contrari. Per tant, hi ha més simpatitzants socialistes partidaris de la consulta que detractors.

Malgrat els equilibris que els comuns han de fer amb la seva definició sobre l'eix nacional, un 77% dels seus votants defensen el referèndum, mentre que un 15,6% no ho veu de la mateixa manera. Les xifres favorables a l'autodeterminació s'acosten a la totalitat dels enquestats que han expressat el seu vot a les forces independentistes: JxCat (91%), ERC (93,2%) i la CUP (97,1%).