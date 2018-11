Les 5 claus de l'acusació de la Fiscalia contra els líders del Procés

Els escrits d'acusació de la Fiscalia contra els processats per l'1-O descriuen els fets que es jutjaran en els pròxims mesos com a part d'un pla per "declarar la independència" i "obligar l'Estat a acceptar la separació" de Catalunya. Un objectiu, afirma el ministeri públic, que els acusats van estar "a punt d'aconseguir" mitjançant la comissió de delictes de rebel·lió, sedició, malversació i desobediència, en funció de cada cas. Aquestes són les claus del relat que es desprèn dels escrits presentats aquest divendres.

1. Govern, Parlament i entitats, els tres "pilars" del pla

Els "principals promotors" o "pilars bàsics" dels fets delictius que es jutjaran són, segons el ministeri públic, el Govern, el Parlament i les entitats sobiranistes, els quals van tirar endavant una "acció combinada i sincronitzada". Segons aquest relat, la missió de l'executiu era convocar i celebrar un "referèndum il·legal" que "legitimés el seu projecte de segregació territorial", així com la creació d'estructures d'estat paral·leles a les espanyoles.

La cambra catalana, i especialment la mesa, s'encarregava de "permetre" i "facilitar" la tramitació i aprovació de resolucions i normes "obertament inconstitucionals", mentre que les entitats (l'ANC i Òmnium, però també l'Associació de Municipis per la Independència) van tenir "un paper crucial mitjançant la mobilització popular com a instrument de pressió per obligar l'Estat a capitular" davant de la creació de la República.





2. Els màxims responsables

Basant-se en els tres "pilars" del pla presumptament delictiu, la Fiscalia assenyala els principals responsables dels delictes, per als quals demana les penes més altes. Deixa clar que hi ha "processats fugits" –en referència als exiliats i, segons es dedueix, especialment a Carles Puigdemont–, l'escrit situa com a "promotors" o "caps principals" de la rebel·lió l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras (25 anys de presó); l'exvicepresidenta del Parlament i expresidenta de l'ANC, Carme Forcadell (17 anys); el líder de l'ANC en el moment dels fets i actual cap de files de JxCat al Parlament, Jordi Sànchez (17 anys), i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart (17 anys).

A la resta de consellers de l'anterior Govern que també són a la presó (Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa) també se'ls atribueix rebel·lió (a més de malversació), tot i que no en qualitat de "promotors" (els demana una pena de 16 anys). Com a càrrecs "subalterns" del delicte, la Fiscalia també apunta al major dels Mossos, Josep Lluís Trapero (11 anys), i els exresponsables polítics de la policia catalana Pere Soler i Cèsar Puig (11 anys).

3. L'ús de la violència

Segons l'escrit, el "pla secessionista" preveia "tots els mitjans" que fossin precisos per aconseguir l'objectiu final, inclosa " la violència necessària per assegurar el resultat criminal pretès". Les fonts d'aquesta violència, segons la Fiscalia eren, d'una banda, "l'actuació tumultuària" de les mobilitzacions ciutadanes de l'any passat i, de l'altra, "l'ús dels Mossos com un cos policial armat [...] que acataria" les instruccions dels processats i, si calgués, protegiria "els seus objectius criminals.

Els suposats enfrontaments violents als quals fa referència la Fiscalia, com ja havia fet anteriorment, se centren en els fets del 20-S, davant la conselleria d'Economia, i l'1-O. En el primer cas, assegura que "els promotors i impulsors del Procés" van acudir a la mobilització i a "l'execució d'actes de força, d'intimidació i de violència" per entorpir la feina dels funcionaris de justícia. Sobre l'1-O, es destaquen 93 agents ferits de les policies espanyoles per "actes d'agressió" i "resistència greu" i es treu ferro al nombre de ciutadans ferits, la xifra dels quals –assegura l'escrit– "va ser manipulada per magnificar la repressió policial".

4. La conveniència dels Mossos

"La relació dels alts càrrecs dels Mossos amb els responsables de l'independentisme es va manifestar de manera inequívoca", afirma la Fiscalia, que veu demostrat que la policia catalana va "avantposar les directrius polítiques rebudes pel Govern al compliment de la llei i del mandat judicial" que prohibia el referèndum. Un mandat que Trapero, Puig i Soler haurien omès, mostrant-se "intencionadament tolerants" amb els preparatius i la celebració de l'1-O.

L'escrit d'acusació relata que tot plegat hauria format part d'una estratègia ideada amb el llavors conseller d'Interior, Joaquim Forn: "Es va promoure la inacció i la deixadesa de funcions per part dels Mossos, contribuint de manera decisiva a la mobilització ciutadana que, amb la seva força coactiva, pretenia el compliment dels objectius secessionistes".

5. L'ús de fons públics

El delicte de malversació, segons la Fiscalia, el van cometre tots els membres de l'anterior Govern. Així, afirma que el preparatius del "referèndum il·legal" es van tirar endavant amb "fons públics", que van cobrir des de les campanyes de publicitat fins a l'ús de locals de votació o les accions del Diplocat a l'exterior per "internacionalitzar el conflicte" i "obtenir el reconeixement en instàncies supranacionals".

La Fiscalia basa aquest relat en l'acord de Govern del 7 de setembre de l'any passat amb què "es va autoritzar als diferents departaments perquè realitzessin les accions i contractacions necessàries per a la realització del referèndum". El ministeri públic suma en fins a més de tres milions d'euros els diners públics gastats per a l'1-O.