"Un pla per generar inestabilitat": les claus de la interlocutòria de la jutge Lamela

La jutge Carmen Lamela ha dictat presó incondicional per als membres del Govern que han declarat aquest dijous –amb l'excepció de la presó sota fiança de 50.000 euros per a Santi Vila– acusant-los d'orquestrar un pla per proclamar la independència, generant "inestabilitat política i econòmica" i apuntant la possibilitat de fer servir la violència. Aquestes són les claus de la interlocutòria.

Tots els supòsits de presó provisional

La mesura de presó provisional, la cautelar més restrictiva, està lligada a tres supòsits: el risc de fuga, de destrucció de proves, i de reiteració del delictes. Lamela creu que els membres del Govern (amb l'excepció de Santi Vila) els compleixen tots tres. Lamela considera que "l'elevat poder adquisitiu dels querellats" justifica el risc de fuga, i cita la marxa de Puigdemont i quatre consellers a Brusel·les com a prova que podrien fugar-se. A més, sostè que ANC i Òmnium tenen "poder i capacitat per auxiliar-los en una possible fugida". Lamela creu també que poden destruir proves per la seva condició, "fins fa pocs dies", d'alts càrrecs de la Generalitat. Tot i que estan cessats pel govern espanyol, Lalmela creu que els consellers podenreiterar el seu delicte perquè porten "planificant i realitzant de forma conscient actes delictius durant més de dos anys, "reincidint constantment en actuacions contràries a les resolucions del Tribunal Constitucional.

La diferència de Santi Vila

La dimissió a última hora de Santi Vila, que va plegar del seu càrrec poques hores abans de la declaració d'independència del passat dia 27 d'octubre, el salva d'acabar amb les mateixes mesures cautelars que els seus companys. En la interlocutòria de Santi Vila, la jutge Lamela considera que "va jugar un paper actiu impulsant el procés sobiranista minuciosament dissenyat i franquejant quaslevol barrera que pogués desviar-lo de la seva última finalitat". Tot i això, en comparació amb la resta dels consellers, afirma que Vila no presenta risc de reiteració delictiva perquè va desisitir "voluntàriament" de continuar amb el "procés sobiranista".

Un cop Santi Vila hagi pagat la fiança, quedarà sotmès a mesures de control com la prohibició de sortir del territori espanyol, l'obligació d'entregar el seu passaport a aquest Jutjat Central un dia després de ser alliberat, presentar-se cada 15 dies davant el jutjat d'instrucció que li correspongui per domicili, fixar un telèfon on pugui ser localitzat al territori espanyol, i assignar una persona de referècia a qui fer notificacions o citacions.

El procés, un pla orquestrat

La jutge Lamela descriu el moviment independentista i tots els seus actors polítics -Govern, partits i entitats-, com els "urdidors" d'una estratègia per declarar la independència. El Govern i la majoria parlamentària van "impulsar i aconseguir l'aprovació de llei i reoslucions dirigides a dotar d'aparent cobertura normativa el Procés"; les entitats, considera Lamela, tenien la missió de "crear un sentiment de rebuig cap a les institucions espanyoles i els poders de l'Estat per propiciar i justificar la desobediència i impulsar la "mobilització social".

"Actes d'insurrecció pública"

A més, Lamela no s'oblida d'ANC i Òmnium Cultural, entitas que descriu com el "braç civil de l'aixecament auspiciat per les autoritats del Govern", segons Lamela, i que considera claus a l'hora d'afavorir mobilitzacions com les del 20 i el 21 de setembre. De fet, Lamela argumenta que l'independentisme "es va valer de la població alentant actes d'insurrecció pública, de desobediència i de resistència col·lectiva a l'autoritat legítima de l'Estat". Segons la jutge, mobilitzacions com aquesta o l'ocupació de carrers i edificis públics van sotemere els agents "a un assetjament incessant".

Els Mossos i la Policia Nacional

La jutge Lamela destaca els fets de l'1 d'octubre, apuntant que davant de la resistència de les persones concentrades, "l'actitud dels Mossos d'Esquadra va ser passiva". La magistrada, fins i tot, considera que la policia catalana no va actuar "en els casos en què els membres de la Guàrdia Civil eren agredits" –no especifica de quins casos parla– o fins i tot agents de la policia catalana van "increpar i enfrontar-se" al cos armat espanyol.