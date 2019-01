El jutge decreta la llibertat sense mesures per als vuit detinguts d'Arran

Després que aquest matí la Policia Nacional portés els vuit detinguts d'Arran davant el jutge, ara el magistrat titular del jutjat d'instrucció número 11 de Madrid en decreta la llibertat sense mesures cautelars. Així, els membres de l'organització juvenil haurien passat gairebé 24 hores arrestats per haver intentat pintar la façana del Tribunal Suprem ahir al migdia. En qualsevol cas, els vuit detinguts continuen investigats per la suposada comissió d'un delicte de desordres públics.



El fiscal havia sol·licitat al magistrat la seva posada en llibertat tot i que amb una mesura cautelar d'allunyament de mil metres de l'edifici fins que acabés el judici contra el Procés, que començarà en les pròximes setmanes.



Des de l'organització juvenil s'ha organitzat una concentració a les portes dels jutjats de la Plaza Castilla, a Madrid, on havien de declarar els joves. No obstant això, fonts de les defenses han explicat que els joves s'haurien negat a declarar.

La convocatòria d'aquest matí ha aplegat una trentena de simpatitzants del col·lectiu Arran, entre els quals hi havia la seva portaveu, Adriana Roca, que, a les portes dels jutjats, ha denunciat les detencions perquè es tractava "d'una acció simbòlica que no tenia res més".

Els detinguts han passat el matí a les garjoles dels jutjats després de passar la nit a la comissaria de Moratalaz. En aquests moments, els membres de l'organització juvenil, diputats de la CUP i membres de sindicats estudiantils que s'han desplaçat fins a Madrid per donar suport als joves estan esperant que aquests quedin en llibertat.

Els detinguts també han rebut el suport de diversos membres de la CUP, com ara la diputada del Parlament Natàlia Sànchez, que a través del seu compte de Twitter ha emmarcat la detenció dins "l'ofensiva judicial que pretén jutjar el dret a l'autodeterminació".



La policia ha identificat alguns dels manifestants, fins i tot l'advocada d'algun dels joves, tot i que no ha impedit l'acció de protesta d'aquest dimecres. "És una ocupació legítima de l'espai públic i no entenem l'agressivitat amb la qual estan responent", ha lamentat Roca.

Els vuit joves detinguts ahir al migdia per desordres públics pretenien pintar la façana, sense èxit. Sí que van aconseguir tirar un pot de fum i van intentar accedir a l'edifici. L'objectiu, segons sembla, era encadenar-se a una porta del Suprem, justament per on entren els magistrats. La Policia Nacional, de fet, va confiscar-los pots de pintura i fum, pancartes i pamflets en contra del PP, Cs i Vox, així com cadenes.