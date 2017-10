Montilla no aclareix si votarà a favor del 155 però diu que evitar la intervenció depèn de Puigdemont

[ Si veus aquest contingut en una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe]

L'expresident de la Generalitat i únic senador del PSC, José Montilla, no aclareix si votarà a favor de l'aplicació del 155 al ple d'aquest divendres al Senat. En la seva intervenció d'aquest dimarts a la comissió d'afers institucionals (CAI) del Parlament, Montilla s'ha limitat a reproduir el discurs dels socialistes, deixant clar que està en contra de la DUI i del 155 però que aturar la intervenció de l'autonomia està en mans del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

"Hem d’evitar la DUI i podem evitar el 155, jo no vull ni una cosa ni l’altra. Encara és possible que els president Puigdemont prengui decisions pel restabliment democràtic", ha dit, afegint que les possibilitats són dues: convocar eleccions o comparèixer al Senat. "Això està en mans del president de la generalitat [-...] a ell li correspon fer-ho", ha insistit, demanant al cap del Govern que, per "patriotisme", no proclami la República. "És imperatiu aturar els xoc de trens [...] que ja ha produït efectes i que deixaran ferides molt profundes", ha afegit.

Montilla ha deixat clar a l’inici de la seva intervenció que es fa difícil parlar sobre aplicació del 155 sense “analitzar les raons que ens han portat fins aquí” i sense saber si hi ha possibilitat d’una “sortida” d’última hora que eviti la “trencadissa”. És per això que, després de reconèixer que “el malestar a Catalunya no és fruit d’una febrada, és ben real”, ha afegit que "els problemes del nostre autogovern son reals i han estat menystinguts pel president espanyol, Mariano Rajoy".

Ara bé, ha volgut remarcar que ni el govern català ni espanyol “han fet esforços per trobar una entesa”. Al contrari, ha dit, han provocat una “escalada de tensió”: l'Estat, sent immobilista o deixant la seva iniciativa "en mans de fiscals i jutges" des de fa anys o, en el cas de l'1-O, aplicant una violència "desproporcionada"; i el Govern i la majoria independentista, ha afegit, tenint "un discurs només en aparença pactista" i creant "una interpretació del nostre marc jurídic i constitucional" per saltar-se la llei.

Mai un Govern, ha dit l'expresident, havia "banalitzat" com ara la vulneració de la llei, i mai un Govern havia estat "tan segrestat per sectors i entitats respectables però que no formen part del Govern ni estan al Parlament". En aquest sentit, Montilla ha remarcat que la violència de l'1 d'octubre no serveix per legitimar una referèndum "sense garanties" i els seus resultats, encara que "molta gent" anés a votar i ho fes "de bona fe" i per "canviar les coses". Canviar les coses, al seu parer, passa únicament per una millora de l'autogovern i el finançament de Catalunya en el si d'una reforma de la Constitució.

Montilla, juntament als vuit senadors catalans de designació autonòmica compareixen aquest dimarts a partir de les 18 hores al Parlament, a petició de Junts pel Sí (JxSí), per informar "sobre l’aplicació i els efectes de l’article 155 de la Constitució", que es vota divendres al Senat. Entre els senadors, que han comparegut a la comissió d'afers institucionals (CAI), també hi ha el líder del PP, Xavier García Albiol, els senadors del PDECat Josep Lluís Cleries i Elisabeth Abad, Francesc Xavier Alegre (Cs), els republicans Mirella Cortès i Bernat Picornell i Sara Vilà (En Comú Podem).

PP i Cs defensen que el 155 és obligat

El president del PP a Catalunya ha agafat el relleu de Montilla. El senador popular -com tots excepte l’expresident- no ha tingut cap problema en expressar quin serà el seu vot divendres que ve. "Votaré a favor (del 155) com a garantia de recuperació de l’autogovern de Catalunya". Segons Albiol, "l’únic responsable" de la situació actual ha estat el Govern , que "ha posat en risc la democràcia".

Des de Cs, Francesc Xavier Alegre també ha situat l’aplicació del 155 com la via per acabar amb el full de ruta independentista. "Quan un govern es declara en rebel·lió i trepitja drets i llibertats, el govern de la nació té l’obligació d’actuar".

ERC, el PDECat i En Comú Podem denuncien l'atac a l'autogovern

En sentit contrari s’ha expressat la senadora d’En Comú Podem Sara Vilà, que ha considerat la intervenció de la Generalitat com un "càstig col·lectiu a la ciutadania de Catalunya". Els comuns votaran en contra perquè consideren el 155 un "atac a Catalunya i a l’autogovern" i, fins i tot, ha afirmat que l’aplicació que preveu el Govern representa una "derogació de la Constitució".

La senadora d’ERC Mirella Cortés ha carregat contra el 155, assegurant que “representa els interessos” de PP, Cs i PSC, partits que són “residuals” al Parlament i que, per tant, “volen vèncer al Senat el que no son capaços de vèncer a les urnes a Catalunya”. L’aplicació del 155 és “un atropellament de les institucions catalanes i un cop d’estat a Catalunya”, ha afegit, i ha estat molt crítica amb el fet que la intervenció es tramiti a través del Senat, una cambra que considera “un instrument de les majories populars i socialistes per aixafar els que pensen diferents a ells”. “ Diuen que el senat és la cambra de representació territorial, però la majoria absolutíssima del PP impossibilita qualsevol tipus de diàleg”, ha insistit.

Bernat Picornell (ERC) també ha negat la “legitimitat” del Senat per aprovar el 155, una cabra -ha dit- que ha servit per amagar membres del PP acusats de corrupció. Sobre la intervenció de l’autonomia, i s'ha preguntat "quines garanties tenen els ciutadans de Catalunya que no se’ls vulnerin els drets fonamentals amb l’aplicació de l’article". Amb tot, ha conclòs que el govern espanyol “farà i desfarà sense pietat sobre les institucions i els pilars fonamentals de la nostra societat [...] és un cop d’estat encobert, cap de les mesures previstes és dins de la Constitució que diuen defensar”.

En la mateixa línia s’ha expressat Elisabeth Abad (PDECat), afirmant que l'objectiu del 155 no és per "donar instruccions" al Govern, com es diu a la Constitució, sinó cessar el president i el Govern i "carregar-se la democràcia". "El que no s’ha aconseguir a les urnes, ho faran amb l'aplicació del 155", ha dit com Cortés. "El que volen és un govern del PP a la Generalitat, sense haver estat escollit pels ciutadans", ha conclòs.

El també senador del PDECat Josep Lluís Cleries ha dit que mai reconeixerà "un Govern imposat", i ha deixat clar que tot el que fa el govern espanyol fa "tuf" a franquisme. "No podem entendre que el senyor Rajoy o el seu virrei ens vingui aquí a convocar unes eleccions", ha dit, recordant que el 155 no permet convocar eleccions. L'aplicació que se'n vol fer des de l'Estat, ha dit, és "inconstitucional". "Faci el que faci Catalunya, com que ens estimen tant, ens perseguiran sempre", ha arribat a dir.