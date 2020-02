La composició de la taula de diàleg tensiona JxCat

L'elecció dels membres de la delegació catalana per a la taula de diàleg tensiona Junts per Catalunya. El president, Quim Torra, ha escollit membres de fora del Govern per participar en la negociació i només ha situat un conseller, Jordi Puigneró, de l'àmbit de Polítiques Digitals i Funció Pública, en les converses. A Puigneró l'acompanyaran dues peces clau de l'entorn de l'expresident Carles Puigdemont i que també actuen com a enllaç amb la presó de Lledoners: la diputada i regidora de Barcelona Elsa Artadi i l'excap de gabinet de Puigdemont i actual director general d'Anàlisi i Prospectiva, Josep Rius. Aquesta tria s'ha llegit en clau de cursa interna a JxCat i ha generat recels en la direcció del PDECat.

Fonts del Partit Demòcrata admeten "malestar" perquè desconeixien la decisió del president d'incloure membres de fora del Govern i, a més, també dubten que sigui la "millor fórmula" quan el govern espanyol ha proposat set ministres i el president, Pedro Sánchez. De fet, el mateix portaveu del PDECat, Marc Solsona, en una entrevista al programa Planta baixa, de TV3, preguntat per si avalava la delegació catalana, ha dit: "No som qui per aprovar-la o no, ens hem assabentat aquest matí de la composició".

651x366 El diputat de JxCat i alcalde de Mollerussa, Marc Solsona. / PERE VIRGILI El diputat de JxCat i alcalde de Mollerussa, Marc Solsona. / PERE VIRGILI

El PDECat no és l’únic que no s’ha pres bé la composició de la taula de diàleg, ja que l'equilibri intern de les diferents famílies és complex. La decisió també ha molestat càrrecs del Govern. Diverses fonts governamentals consideren que no s'entén que no hi hagi la consellera de Presidència i portaveu, Meritxell Budó, fins al punt que algun dels consultats titlla d’"incomprensible" la decisió del president. Altres fonts, però, en fan la interpretació contrària, asseverant que la intenció de Torra és tenir la consellera centrada en el Palau de la Generalitat i exercint de portaveu.

També, ja en clau de cursa interna a JxCat, alguns dirigents es mostren sorpresos pel nomenament del conseller Puigneró, ja que com a aspirant a presidenciable ha sigut l'escollit davant altres consellers com Àngels Chacón o Damià Calvet. En tot cas, fonts de Presidència descarten qualsevol lectura en aquest sentit.

Demà dimarts està previst que aquests noms –als quals se sumen el conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, Josep Maria Jové i Marta Vilalta, com a representants d'ERC– s'aprovin demà en la reunió del Consell Executiu, tal com ha explicat el president de la Generalitat en un comunicat. El dubte és si les tensions es traslladaran a dins la reunió del Consell Executiu o quedaran, un cop més, soterrades.