Els comuns acusen ERC de seguidisme per tornar a defensar el referèndum pactat

El candidat dels comuns, Jaume Asens, ha acusat ERC de seguidisme per defensar un referèndum d'autodeterminació i un sobre la monarquia, tot i que la proposta la van fer pública primer els republicans. Després de negar contactes amb ERC pel doble referèndum, que els comuns van presentar ahir, Asens s'ha felicitat que ERC els "segueixi els passos, apostant ara per dialogar i per no establir línies vermelles i tornar a fer un referèndum tot i que ho havien menyspreat dient que era una pantalla passada".

"ERC canvia de la nit al dia i passa d'una proposta a una altra, d'empènyer Puigdemont a la via unilateral a tornar al referèndum pactat. No ens semblen creïbles perquè van ser ells els que van apostar per trencar el diàleg o presentar una esmena a la totalitat als pressupostos abans que ho fes el PDECat", ha afegit Asens. Pel que fa a l' enquesta de 'La Vanguardia', que remarca que un 40% dels espanyols estan a favor d'un referèndum pactat, el cap de llista d'En Comú Podem ha subratllat que "aquestes dades desmenteixen que Espanya sigui irreformable" i posen de manifest que "la pedagogia de les nostres aliances ha funcionat perquè Podem diu el mateix vagi on vagi".

Asens també ha tret ferro a les declaracions de l' actual secretari d'organització de Ciutadans i diputat al Congrés, José Manuel Villegas, que ha afirmat que apostaran per unes noves eleccions abans d'investir Pedro Sánchez. "Villegas té poca credibilitat perquè també van dir que mai investirien Rajoy i ho van fer", ha remarcat el candidat, que també ha recordat que "el «no és no» a Rajoy que proclamaven els socialistes al final va ser un sí". Asens ha justificat les paraules de Villegas per la seva "estratègia electoral de disputar el vot de la dreta".

Creació d'una banca pública

Asens ha fet aquestes declaracions després de reunir-se avui a la seu de la Pimec amb el seu secretari general, Antoni Cañete, el seu vicepresident Joan Maria Gimeno i altres membres de la junta directiva, acompanyat de Gerardo Pisarello, número 4 de la llista, i Mar Garcia, número 3. La trobada ha servit perquè els comuns es comprometin a impulsar una banca pública i una llei contra la morositat que pateixen les petites i mitjanes empreses.

"Hem de fer un política per al 96% del teixit productiu, que és el motor de l'economia, i fem nostres les seves reivindicacions amb una banca pública que les pugui acompanyar i una llei contra la morositat per sancionar les grans empreses que triguen a pagar", ha deixat clar Asens. En aquesta línia, Pisarello ha denunciat que les petites i mitjanes empreses han estat "molt maltractades pel PP" i que "cal defensar el programa de la Pimec perquè és el nostre".

Pisarello ha criticat que "les grans empreses triguin fins a 300 dies a pagar a les petites i mitjanes empreses" i ha explicat que la lluita contra la morositat ha estat un dels pilars de l'Ajuntament de Barcelona. Establir un règim fiscal per afavorir i fer créixer les petites i mitjans empreses o abaixar-los l'impost de societats són altres propostes que els comuns han fet seves. "Cal crear instruments de crèdit públic forts perquè puguin fer la transició energètica, enfortint la banca pública després de rescatar la banca privada amb 60.000 milions d'euros".