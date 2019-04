Els comuns plantegen un referèndum per acabar amb la monarquia

Els comuns han aprofitat la celebració del 88è aniversari de la proclamació de la II República Espanyola per reclamar un referèndum sobre el manteniment d'aquesta institució, com ja va fer ERC divendres: un d'autodeterminació i un sobre el model d'estat. "Hem de fer un referèndum a tot l'Estat per decidir si volem monarquia o república, perquè no hi haurà una república catalana sense una república espanyola i tampoc hi haurà una república espanyola sense una república catalana", ha deixat clar.

En aquest sentit, Asens ha afirmat que "s'ha de defensar el dret a decidir a Catalunya, però també a Espanya, perquè republicanisme és fraternitat i solidaritat" i ha ironitzat sobre les paraules del cap de llista del PP, Pablo Casado, que va dir que al rei ja se'l va votar, afirmant que potser es van despistar quan es va fer la votació. "Casado va dir que ja vam votar el rei perquè sigui cap d'estat, però l'únic que el va votar va ser Franco", ha reblat.

Abans de la celebració d'aquesta consulta, el candidat ha avançat que promouran una llei que prohibeixi al rei posicionar-se en qüestions polítiques. "Volem que se sotmeti al principi de legalitat perquè no pugui fer mai més un discurs com el del 3-0, quan va fer de portaveu de l'extrema dreta, prenent partit i perdent la seva neutralitat, com li exigeix la Constitució".

Asens ha criticat amb duresa la seva doble vara de mesurar: "El 23-F va cridar a la concòrdia amb els colpistes i el 3-O es va posicionar amb els que cridaven «A por ellos!»" Ëls comuns també reclamaran que el Tribunal de Comptes fiscalitzi els comptes de la monarquia: "Volem acabar amb la impunitat i l'opacitat per saber en què gasta cada euro i conèixer els seus ingressos, així com prohibir que faci d'intermediari amb negocis privats", en al·lusió a la compra i la venda d'armes.

"Vergonya d'un rei que se situa per sobre de la llei i vergonya d'un partit que es va abstenir en el blindatge de la monarquia i es nega a investigar els afers corruptes del rei", ha denunciat sobre el suport del PSOE a la monarquia. "Volem recuperar la memòria republicana i instem el PSOE a enrecordar-se dels seus militants antifeixistes i si no ho fa ho farem nosaltres", ha avisat després de recordar que Espanya és després de Cambodja el país amb més morts a les fosses comunes.

Colau: "Tenim dret a votar República"

L'alcaldessa de Barcelona i coordinadora dels comuns, Ada Colau, que ha destacat les figures de Neus Català i de Maria Salvo, present a l'acte –"sense elles no seríem aquí"–, ha denunciat el suport del PSOE a la monarquia. "El PSOE té un partit segrestat per les elits econòmiques i li tremolen les cames per regular els preus del lloguer, però també per plantejar un referèndum sobre la monarquia, i tenim dret a votar la república", ha deixat clar la coordinadora dels comuns, que ha fet un discurs molt dur contra els socialistes per haver renunciat, al seu parer, a la seva ànima progressista.

La líder dels comuns ha afirmat que "el Carmel és república perquè la gent d'aquest barri ha lluitat per millorar els seus drets i llibertats i mai s'ha rendit". "Hem començat a reparar la memòria antifranquista traient dels carrers el nomenclàtor franquista per fer fer justícia i no pararem fins a desenterrar els que van lluitar per la democràcia", ha subratllat Colau.

L'alcaldessa de la capital catalana ha fet una crida a la mobilització el 28-A davant l'auge de l'extrema dreta en al·lusió al tripartit, però ha recordat que "això no vol dir que no governi la dreta perquè el PSOE pot pactar amb Cs i seria un govern de dretes, centralitzador i antirepublicà".

Pisarello: "Els Borbons sempre han sigut una dinastia corrupta"

El número 4 de la candidatura, Gerardo Pisarello, ha remarcat que avui fa 88 anys en moltes ciutats de l'Estat, començant per Eibar, es va proclamar la República, que va "ser un acte de protesta contra una monarquia corrupta d'una dinastia, la borbònica, marcada per la mentida i la corrupció". "Una República –ha destacat– que va portar l'ensenyament públic arreu de l'Estat o el sufragi femení fent Frederica Montseny la primera ministra d'Europa, i els partits de les pistoles no volen que recuperem aquesta memòria i per això hem de fer república".

"La monarquia no és només un símbol, és una peça fonamental del poder econòmic que obstaculitza els grans canvis, no podem conquerir democràcia si no els posem en qüestió", ha subratllat el número 4 de la llista, que ha sentenciat que "els Borbons són la dinastia més nefasta i un obstacle per a la democratització". "¿Podem dir que la monarquia no està vinculada a la corrupció quan es nega investigar el cas Corinna o es mantenen els seus privilegis?", s'ha preguntat abans de denunciar que el 3-O el rei Felip VI va fer "un discurs militar que anticipava la ideologia de Vox i que no era ni el del PSOE ni PP". "S'ha d'acabar amb aquesta ganga", ha conclòs.

El primer tinent d'alcalde de Barcelona també ha criticat els dos grans partits independentistes per la seva manca de compromís amb els valors republicans. "La República s'ha de poder tocar i percebre perquè si no són consignes buides com ha fet el govern de la Generalitat, perquè no pot ser que et diguis republicà i no abaixis les taxes universitàries o no facis pagar més a les grans fortunes", ha denunciat.