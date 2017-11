Els comuns consideren "profundament desafortunat" que Fachin compari la consulta a Podem amb el 155

La portaveu de Catalunya en Comú (CatComú), Elisenda Alamany, ha criticat avui que el secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, comparés la consulta a la militància catalana del partit lila convocada des de la direcció estatal per concórrer amb els comuns a les eleccions del 21-D amb la intervenció de l'autonomia catalana en aplicació de l'article 155 de la Constitució: "Em sembla profundament desafortunat", ha sentenciat. "L'explicació d'Iglesias per intervenir Podem, la seva estructura, és igual a la de Rajoy per intervenir Catalunya, que va dir que cal treure un govern legítimament escollit per donar la veu a la gent", va argumentar Fachin, una comparació que Alamany ha censurat en una entrevista de Catalunya Ràdio.

Alamany ha apostat perquè Podem i CatComú comparteixin candidatura el 21-D, com ja van fer en les eleccions catalanes del 2015 sota el paraigua de Catalunya Sí que es Pot (CSQP). La portaveu ha reconegut que de moment no hi ha hagut converses entre Fachin i el presumible candidat a la presidència de la Generalitat dels comuns, Xavier Domènech. Sobre el viatge del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Bèlgica, on ha contractat un advocat expert en asil, ha assenyalat que s'està donant una imatge d'"improvisació". "Crec que aquestes anades i vingudes resulten incomprensibles per a tothom, i no sé si és la imatge que es mereix Catalunya al món", ha reblat.

Podem engega la consulta interna

Paral·lelament, la secretaria d'organització de Podem ha engegat avui la consulta interna perquè els inscrits a Catalunya decideixin si volen aliar-se amb els comuns als comicis imposats pel govern espanyol. En un missatge difós a les seves bases, el departament que dirigeix Pablo Echenique assegura que la direcció de Podem ha decidit convocar aquesta consulta per frenar les intencions de Fachin, que ja ha dit que no participarà en la votació, de negociar amb partits independentistes per impulsar un front democràtic ampli contra el 155. "Davant l'enorme incertesa generada després d'una sèrie de comunicats i declaracions públiques que suggerien la voluntat d'alguns dirigents que Podem establís aliances electorals amb partits independentistes a Catalunya, diumenge el consell ciutadà estatal va decidir per amplíssima majoria donar la paraula al màxim òrgan de Podem: la seva assemblea ciutadana, formada per tots els inscrits", remarca la missiva.

La consulta, que ha arrencat avui a les 10 del matí i es tancarà dimarts vinent a la mateixa hora, contempla una sola pregunta: "¿Et sembla bé que Podem es presenti a les eleccions del 21 de desembre a Catalunya en coalició amb CatComú i les forces polítiques germanes que no donem suport ni a la declaració d'independència ni a l'aplicació de l'article 155 amb la paraula 'Podem' en el nom de la coalició i en la papereta?" El cens per a aquesta consulta, que la direcció ha convocat després d'agafar les regnes de la seva marca a Catalunya pel suposat acostament de Fachin als independentistes, serà el que hi havia fins divendres passat a la mitjanit, és a dir, abans que s'anunciés fins i tot la consulta. "Fem una crida a la participació. El canvi polític s'hi juga –ens hi juguem– molt aquest 21 de desembre, a Catalunya i a Espanya. És fonamental que Podem estigui a l'altura", defensa la direcció estatal en el seu missatge.