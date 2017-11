Les bases de Podem decidiran els pactes postelectorals amb ERC o el PSC

Des de la maniobra per fer fora Albano Dante Fachin de la secretaria general de Podem Catalunya, que Pablo Iglesias ja està en plena precampanya de cara el 21-D. Pendent de quan viatjarà a la capital catalana per donar suport al seu candidat, Xavier Domènech -tot apunta que farà campanya a l'anomenat cinturó roig de Barcelona-, ja ha deixat clars quins són, de moment, els seus límits després de les eleccions.

Pablo Iglesias pren el guant de la carta del líder d'ERC, Oriol Junqueras, des d'Estermera i s'avé a pactar amb els republicans sempre i quan renunciïn a la via unilateral i apostin per fórmules legals. Més contundent és de moment amb el PSC, a qui censura l'aval a l'article 155 i al fitxatge de

Ramon Espadaler (de l'extinta Unió). "Caldrà discutir moltes coses, però es pot apostar per un govern progressista sempre que ERC renunciï a la via unilateral", ha assenyalat en declaracions des del Congrés. A més d'aquesta renúncia, demana explocarar fórmules "democràtiques i legals" perquè un govern progressista seria "una bona notícia.

En canvi, ha censurat "l'aliança" del PSC amb el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, i Unió. Tot plegat ho veu com una traïció del PSOE. En aquest sentit ha recordat que la comissió sbore el model autonòmic que es va constituir ahir al Congrés, que els socialistes van "vendre" com un fòrum per enfrnontar des del diàleg parlamentari "el problema territorial" i la reforma constitucional, finalment s'hagi convertit en el "club dels amics" del 155, on el PP no accepta modificar la carta magna i pretén fins i tot "recentralitzar més".