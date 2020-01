1-O, cronologia del muntatge de les 8.15 h

260x366 El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, a l’Audiència Nacional. / FERNANDO VILLAR / EFE El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, a l’Audiència Nacional. / FERNANDO VILLAR / EFE

El comissari Ferran López va revelar ahir el que es pot qualificar com el muntatge o la provocació que es va fer per justificar la ruptura -prèviament planificada- de la coordinació entre les tres forces policials l’1-O, que va aflorar a primera hora d’aquell dia. Una provocació tosca. Que ningú s’imagini un muntatge creatiu com l’incident del golf de Tonquín el 1964 per justificar que els EUA s’impliquessin més en la guerra del Vietnam. Segons De Los Cobos, l’ordre a la policia d’intervenir va venir del secretari d’estat de Seguretat, José Antonio Nieto.

La nit del 30 de setembre, Ferran López s’està fins tard amb el coronel. L’endemà, el diumenge 1, quan es lleva cap a les 6.30 h, li envia una llista d’actuacions prèvies. A les 8-8.15 h, López i altres comissaris veuen per televisió les imatges de la repressió dels guàrdies civils i els policies nacionals. Què està passant? S’havia acordat que aquestes actuacions només serien la resposta a una petició dels Mossos. López truca al coronel i li demana explicacions.

-“Ho desconec, no sé el que està passant, ja te n’informaré” -apunta Pérez de los Cobos.

A les 9.11 h López demana a la policia espanyola el suport pactat. Els Mossos demanen ajuda en 233 centres de votació. El coronel no respon a la petició de suport sobre el terreny i ni tan sols aclareix per què s’ha actuat al marge del que estava planificat.

A les 10 del matí, segons el pla establert, López es presenta a la delegació del govern per assistir a la reunió amb el coronel i els representants de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. De los Cobos se sorprèn. Per què ha vingut? López li recorda la reunió pactada. El coronel es disculpa per la seva distracció. Parlen de la gravetat de les imatges, de “com afectava l’actuació de la policia a la ciutadania”, segons López. Les quatre reunions previstes, diu el coronel, s’han cancel·lat. Parlaran per telèfon.

A les 12 h, el major Trapero es reuneix amb De los Cobos al despatx de la magistrada Armas. El coronel li anuncia que s’ha trencat la coordinació entre els cossos.

Davant aquest fet, López va aclarir ahir: “Després vaig saber que la decisió de trencar la coordinació havia sigut prèvia”.