El currículum de Javier Maroto a la pàgina web del PP inclou també un fals màster

La biografia del vicesecretari de Política Social i Sectorial del PP, Javier Marot,o a la pàgina del seu partit inclou un màster que, segons ha assegurat aquest matí al programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser mai va realitzar. La raó que ha esgrimit el dirigent popular és que els estudis que figuren al web del PP com a màster en Gestió i Administració Pública són en realitat un Programa de Lideratge per a la Gestió Pública realitzat a l'IESE.

Durant l'entrevista, Javier Maroto ha explicat que a la pàgina del Congrés, no apareix cap màster en la seva biografia, al contrari del que succeeix a la del Partit Popular. "La pàgina oficial és la del Congrés i allò ho posa clarament, sovint els programes són com una espècie de grau de màster i hi ha gent que ho tradueix com a màster", ha afirmat.

"És un títol menor a un màster perquè és fa en un any i el vaig fer mentre era alcalde de Vitoria", ha explicat Maroto, que ha explicat que requeria un "mínim de classes presencials que s'havien de complir com vaig fer". En el seu cas, es limitava a anar-hi només un dilluns a la tarda al mes perquè el curs s'impartia a Madrid. "No crec que les comparacions siguin oportunes, millor dit són odioses, i no ajudaran en el cas", s'ha limitat a dir en referència a la polèmica sobre el màster de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes.

Maroto ha contestat posteriorment via Twitter que la traducció a la pàgina web del PP no és l'encertada com havia explicat prèviament al programa de la periodista Pepa Bueno.

PLGP: Programa de Liderazgo en Gestión Pública. La traducción como máster no es adecuada. Creo que lo he explicado así a la primera con @PepaBueno pic.twitter.com/iqP30U8ymq — Javier Maroto (@JavierMaroto) 5 de abril de 2018

Maroto ha donat suport a Cifuentes i ha assenyalat a la Universitat: "És qui ara té un problema perquè ha de demostrar si es donen títols sense les acreditacions suficients ". El vicesecretari popular ha posat a la diana el sistema universitari que espera que "aclareixi tot el que ha passat per les milers de persones que s'han deixat les banyes per treure els exàmens endavant".

A parer seu, que un alumne no pugui anar a una classe presencial per qualsevol motiu justificat i la universitat li concedeixi un títol, és perquè hi ha raons objectives per atorgar-lo perquè si no, "seria regalar un títol". Maroto ha reiterat la seva confiança a Cifuentes i ha dit que, a la direcció nacional del PP, li van semblar "suficients" les explicacions que va donar ahir.