Els punyals, contra el moderador

TV3 arrencava amb fanfària potent, una proposta original als candidats, el millor plató de debat de la setmana i una pausa de publicitat decebedora. Però el que primer cridava l’atenció era la candidata del PP Cayetana Álvarez de Toledo vestida de groc llibertat. Una manera astuta de desactivar la simbologia independentista. Ben jugat. L’estructura d’aquest debat va ser la més flexible i lliure, tot i que massa llarga. La manera de mostrar la gestió del temps dels candidats va ser la més transparent i eficaç. Les interpel·lacions van ser constants, amb molta desimboltura, i van evolucionar in crescendo. Un debat equilibrat i, ateses les circumstàncies, potser el més civilitzat. Caldria estudiar si una majoria de dones (quatre de sis) hi té alguna cosa a veure. A nivell de realització va ser àgil i la disposició del decorat i dels candidats permetia plans una mica diferents, en escorç, quan s’interpel·laven o s’escoltaven.

La idea inicial de confrontar els candidats als antics compromisos dels seus partits va ser bona, però es va veure ràpidament eclipsada pel que ja vèiem a venir: les ganivetades del PP i Cs contra Vicent Sanchis. El director de TV3 va advertir que no podia entrar a debatre, tot i que amb Arrimadas es va veure molt temptat de fer-ho, com va admetre. La seva cuirassa és gruixuda però li costa retenir la seva ànima de tertulià implacable. A l’hora de tancar aquesta pàgina, TV3 i Sanchis ja acumulaven sis estirabots, ja fos per l’adoctrinament, la manipulació o el sou del director-moderador.

La candidata de Cs va fer evident de seguida l’estratègia efectista de Rivera de convertir el faristol en una capsa de sorpreses. I va repetir algunes frases fil per randa de Rivera. La mirada de condescendència de Meritxell Batet a Álvarez de Toledo era fulminant i poderosa. Borràs va fer gala de la seva retòrica tot i que amb arguments molt sentits. Asens i Rufián van quedar eclipsats. Amb tot, segurament es tracta del debat més insòlit, ja que el participant que va rebre més punyals va ser el moderador.