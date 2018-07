La mesa ajorna la decisió sobre la suspensió dels diputats i es tornarà a reunir aquest dimecres

La mesa del Parlament ha decidit ajornar fins aquest dimecres la decisió sobre la suspensió dels diputats. Després de la interlocutòria de Pablo Llarena, en la qual en virtut de l'article 384bis de la llei d'enjudiciament criminal ordenava a l'òrgan de govern de la cambra catalana que deixés sense efecte les prerrogatives dels diputats processats per rebel·lió –Carles Puigdemont, Jordi Turull, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras i Josep Rull, excepte Toni Comín–, dilluns els lletrats del Parlament van proposar que se substitueixi temporalment aquests diputats per membres del mateix grup parlamentari ja escollits en les eleccions del 21 de desembre. Una porta que ja deixava oberta el mateix Llarena en la interlocutòria.

Però la mesa, reunida aquest dimarts, ha decidit convocar una nova reunió aquest dimecres a les 9 del matí per abordar la qüestió. Ho ha fet a proposta del president, Roger Torrent, i amb el vistiplau de tots els grups parlamentaris. En declaracions prèvies a Catalunya Ràdio, Torrent havia denunciat que la causa judicial contra els líders independentistes és un "despropòsit que afecta la sobirania del Parlament" i havia assegurat que els sis diputats suspesos no perdrien l'acta.

"L'informe dels lletrats és molt clar", ha dit a l'entrevista, en què ha afegit: "La decisió de la mesa serà política sobre la suspensió dels diputats i volem que la majoria sigui com més àmplia millor perquè estem defensant els drets fonamentals de tots els diputats", ha exposat respecte a les converses amb els comuns i els socialistes perquè se sumin a l'acord de la mesa del Parlament. Després de la reunió de l'òrgan, amb tot, veus independentistes de la mesa han explicat que volien més temps per analitzar l'informe dels lletrats.

Qui ja s'hi ha pronunciat és Ciutadans, que creu que Llarena "no pot dir que es pot crear dret parlamentari" i "innovar la llei electoral", segons fonts del partit taronja. Al seu entendre, no es poden substituir els diputats suspesos i consideren que optar per aquesta via podria motivar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional.

També ha expressat el seu malestar el portaveu del PP, Alejandro Fernández, que en roda de premsa ha mostrat discrepàncies amb el posicionament dels lletrats de la cambra. El diputat dels populars ha qualificat de "frau" al reglament del Parlament l'eventual substitució temporal dels diputats processats per rebel·lió i suspesos per Llarena, i ha defensat que haurien de renunciar a l'acta i fer córrer la llista.

Tampoc s'ha mostrat partidari de la substitució temporal la CUP, que ha reiterat que cal garantir els drets polítics de tots els diputats. I això passa, diuen, perquè puguin mantenir intactes les seves funcions. "Això passa per no acceptar el que ha decidit Llarena", ha assenyalat el diputat cupaire Vidal Aragonés en roda de premsa a la cambra, que ha aprofitat l'avinentesa per criticar que el magistrat del Suprem s'hagi convertit en un "jutge legislador". Preguntat per la futura decisió que prengui la mesa, Aragonés tem que acabin optant per la via "a mig camí" de la substitució temporal.

Per la seva banda, els comuns veuen amb bons ulls la proposta dels lletrats del Parlament de substituir temporalment els diputats suspesos per Llarena, perquè es complirien dues premisses necessàries. "Que es mantinguin les majories sorgides de les urnes del 21 de desembre i la solució sigui efectiva i no simbòlica", ha expressat la portaveu de Catalunya en Comú Podem, Elisenda Alamany, en roda de premsa al Parlament. Així, ha expressat que el seu partit no compartia la suspensió automàtica proposada per Llarena i ha defensat que els drets dels diputats implicats s'han de mantenir vigents. "Som davant una situació d'incertesa", ha insistit en reiterades ocasions la diputada, que ha apuntat que la solució que donen els lletrats és una "opció" però que n'hi pot haver més.

El PSC ha volgut deixar clar que els diputats afectats estan suspesos i que això s'ha de traduir en la decisió que acabi prenent la mesa, de manera que hauria de repercutir en els seus drets. En altres paraules, el membre socialista de la mesa, David Pérez, ha deixat clar que els implicats haurien de perdre la retribució econòmica i ha celebrat l'alternativa que han proposat els lletrats de la cambra amb la substitució temporal. Pérez també ha apuntat que el ple que comença aquest dimarts a la tarda –encara no hi haurà votacions– s'hauria de suspendre dimecres si la mesa encara no arriba a un acord sobre la suspensió dels diputats processats per rebel·lió.