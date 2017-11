La defensa dels consellers d'ERC al·lega indefensió en el recurs contra l'empresonament

La defensa dels quatre membres del Govern d'ERC ha presentat aquest dilluns el recurs contra la presó incondicional del vicepresident Oriol Junqueras i els consellers Raül Romeva, Carles Mundó i Dolors Bassa. L'escrit, conjunt, assenyala principalment quatre coses: que els fets no constitueixen delictes de rebel·lió, sedició ni tampoc malversació de fons públics ni desobediència; que s'ha produït indefensió; la manca de competències per part de l'Audiència Nacional per investigar aquests delictes; i que hi ha fins a tres processos judicials oberts per investigar els mateixos fets.

L'advocat Andreu Van den Eynde critica que la citació a declarar es va fer sense temps de poder preparar la defensa i que els interrogatoris van començar sense la presència de tots els advocats. A més, també assenyala que les defenses no han tingut accés a tota la documentació de la causa.

Sobre la competència de l'Audiència Nacional per investigar els delictes, remarca que el mateix tribunal va concloure el 2008 que no forma part de les seves facultats investigar la rebel·lió i la sedició. Recorda que els mateixos fets que investiga Carmen Lamela també estan sent instruïts al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya des del setembre -on encara no s'han produït declaracions- i en el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que va ordenar la detenció de 14 persones vinculades a l'organització del referèndum el passat 20 de setembre. Un altre procediment paral·lel també es troba al Tribunal Suprem on s'investiga als membres de la mesa per l'admissió a tràmit de la declaració d'independència.

Van den Eynde també recorre la fiança de responsabilitat civil que interposa la jutge de l'Audiència Nacional, de més de sis milions, per als acusats. Assegura que no s'ha pogut determinar que s'hagi gastat cap quantitat de fons públics i que al xifra és "inversemblant".

A part del recurs conjunt, els consellers d'ERC han presentat un recurs individual, idèntic per als quatre, en què fan èmfasi en la indefensió. L'advocat Van den Eynde considera que el temps que va passar entre la citació i la compareixença va ser menor a les 24 hores -els consellers van ser advertits el matí abans, un temps "objectivament insuficient per perparar una defensa amb garanties". A part, assenyala que la querella, de 117 pàgines, "està redactada com un relat fàctic complex, carregat de valoracions subjectives", el que fa que en menys d'und ia "sigui impossible d'assimilar en temps rècord ni pels professionals de la defensa ni pels investigats". Van der Eynde també exposa que la jutgessa es va negar a suspendre el judici. Tot i que Carmen Lamela assegurava que no s'havia registrat a temps la petició, l'advocat exposa que es va entrar en el registre electrònic abans de l'hora prevista i que, en tot cas, la seva absència durant el principi del judici -estava defensant els membres de la Mesa del Parlament al Suprem, en una vista que sí va ser suspesa- va ser notòria.



El recurs també exposa que la mesura de presó cautelar és inneecssària perquè no existeixen els supòsits que imputa Lamela als consellers -risc de fuga, de destrucció de proves, i de reiteració del delicte- i perquè els delictes que s'els atribueixen parteixen d'una "dèbil tesi acusatòria" que no descriu tipus penals. Van der Eynde acaba el seu recurs demaannt "proporcionalitat" i recordant que els consellers seran candidats el 21-D: "El fet que es trobin en presó preventiva lesiona irremeiablement el seu dret a la participació política i el del conjunt de la ciutadania a la representació política".