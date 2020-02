Les defenses de Junqueras i Puigdemont s'uneixen a l'Eurocambra per denunciar la "guerra judicial"

"La repressió actuarà en cercles concèntrics i s'anirà ampliant". Així ha resumit l'advocat Gonzalo Boye el que assegura que està patint en primera persona: les conseqüències de la judicialització de la política i la guerra judicial contra el Procés a Catalunya. El lletrat de Carles Puigdemont ha compartit taula aquest dijous amb l'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, però també amb el de Rafael Correa, Christophe Marchand, la lletrada de Lula da Silva, Valeska Teixeira, i l'advocat basc Julen Arzuaga. Des de cada una de les seves perspectives particulars han denunciat la judicialització de la política i han anat entrellaçant els punts en comú de tots els seus casos en un acte a l'Eurocambra organitzat pels eurodiputats Carles Puigdemont (JxCat), Pernando Barrena (EH Bildu) i Diana Riba (ERC). Puigdemont, com a moderador del debat, ha hagut de gestionar els intents d'interrupcions d'un membre de Vox.

Van den Eynde i Boye s'han assegut de costat, igual que s'han assegut de costat Diana Riba i Carles Puigdemont, aliens a la tensió entre ERC i JxCat. Des de l'Eurocambra, però, han denunciat de manera conjunta la guerra judicial contra els líders independentistes catalans i, per exemple, Van den Eynde ha explicat les característiques comunes d'aquesta estratègia arreu, que passen, per exemple, per les detencions arbitràries i prèvies al judici, la falta d'un judici just o les penes desproporcionades, un seguit de mecanismes que, segons Van den Eynde, serveixen per "escampar la por".

Però una de les altres característiques que han coincidit a assenyalar els diferents lletrats o ponents de l'acte és el fet que les conseqüències d'aquesta "guerra judicial" acaben implicant també familiars i els mateixos advocats dels líders polítics perseguits. És justament el cas de Gonzalo Boye, que ha estat acusat de presumpte blanqueig per part de l'Audiència Nacional. El lletrat ha dit que ja s'ho veia a venir perquè una de les característiques de la judicialització de la política i la guerra judicial que denuncien és que actua dibuixant "cercles concèntrics", que s'eixamplen progressivament per intentar reprimir un cert missatge polític o ideologia i també persegueixen les persones de l'entorn immediat, com ha recordat l'advocat basc Julen Arzuaga, en referència a l'acusació per "col·laboració terrorista" que es va utilitzar de manera estesa al País Basc.

En aquest punt també han coincidit amb la intervenció d'Ollanta Humala, l'expresident de Perú, que s'hi ha sumat per videoconferència per denunciar com la seva dona, Nadine Heredia, també ha estat perseguida per la justícia. A més, ha recordat que en aquests casos les dones en pateixen les conseqüències d'una manera especial i que també cal donar una perspectiva de gènere als intents de lluitar contra aquests mecanismes.

Puigdemont ha sigut l'encarregat de moderar l'acte, pendent en tot moment d'un membre de Vox i del periodista d' OKDiario Cake Minuesa, que ha intentat interrompre l'acte diverses vegades i a qui, finalment, l'expresident català no ha concedit la paraula en el torn de preguntes. Finalment, el membre de Vox ha aixecat un cartell en què es podia llegir "Sense llei no hi ha llibertat" i hi ha hagut un petit moment de tensió amb alguns dels assistents però, finalment, s'ha acabat sense cap incident.