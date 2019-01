El deganat diu que el cas del 13 es va repartir aleatòriament i passa per alt la norma errònia

El repartiment de la causa de l’1-O es va fer a través d’un sistema informàtic, de manera “aleatòria” i seguint les normes vigents en el moment de la denúncia. Aquesta és la resposta que el deganat de Barcelona ha donat a l’advocat de quatre excàrrecs del Govern investigats per l’organització de l’1-O en el jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona. La degana, Mercè Casso, tomba el recurs del lletrat, que demanava tornar a repartir el cas a causa de presumptes irregularitats, d’acord amb unes normes fetes públiques el 2014 i enviades al Col·legi d’Advocats de Barcelona en les quals, per error -segons va admetre fa una setmana el mateix deganat-, es va donar per bo un punt que hauria d’haver exclòs de l’assignació el jutjat número 13.

De fet, la resposta al recurs governatiu a la qual ha tingut accés l’ARA passa per alt la publicació i distribució d’aquest document erroni. “L’opacitat és contínua”, assegura l’advocat impulsor del recurs, Ramon Setó, que insisteix que la qüestió no es resol perquè no s’ha donat publicitat a les normes de repartiment del 2016 que es van aplicar en aquest cas.

La causa que continua instruint el jutjat d’instrucció 13 de Barcelona i que és el pal de paller del processament per rebel·lió i malversació dels líders independentistes al Tribunal Suprem, va començar per la denúncia de l’advocat Miguel Duran contra l’exjutge i exsenador d’ERC Santi Vidal, després que aquest assegurés en diverses conferències que el Govern havia tingut accés a les dades fiscals dels catalans. El cas, però, ha acabat sumant més de 42 investigats i és l’origen dels escorcolls del 20 de setembre del 2017 a la conselleria d’Economia, que també formen part de la causa per rebel·lió del Suprem.

Assignació manual

Des de fa una setmana, la degana assegura que el repartiment de les denúncies sempre es fa de manera aleatòria. Tot i així, la mateixa documentació que acompanya la resposta a l’advocat recurrent evidencia que el sistema informàtic permet repartir de manera manual alguns assumptes. De fet, l’ARA ha tingut accés al manual d’aquest programari, que especifica aquesta opció individual. Tot i que el registre informàtic del deganat certifica que el repartiment de la causa de l’1-O es va fer de manera automàtica, Setó considera que caldria auditar-ho. Ara l’advocat estudia si recórrer o no la resposta.