Batet proposa a la mesa destinar les despeses que s'ha estalviat el Congrés a la lluita contra el coronavirus

Després que el Parlament ja decidís instar els diputats a destinar els complements salarials pels desplaçaments que no estan fent a la lluita contra el coronavirus, es comencen a explorar fórmules similars a les cambres espanyoles. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, portarà a la mesa una proposta per destinar els diners que s'ha estalviat la cambra baixa com a conseqüència de l'emergència sanitària a combatre el covid-19. Segons fonts de la presidència del Congrés, ha demanat a la secretaria general que calculi quina quantitat s'ha deixat de pagar durant aquest mes de març, i la fórmula jurídica perquè es puguin destinar a lluitar contra el coronavirus.

La decisió de Batet arriba després que diverses formacions polítiques hagin presentat escrits perquè les indemnitzacions que reben els diputats per despeses derivades de la funció parlamentària es destinin a combatre el covid-19, com per exemple JxCat, EH Bildu i la CUP. Els anticapitalistes van ser els primers que es van adreçar a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, proposant que amb caràcter retroactiu es dediqués aquest complement a la sanitat pública i que s'estudiés una rebaixa del sou base. Aquest dijous el diputat del PSOE Odón Elorza ha escrit a Batet demanant que no se li abonin els 1.900 euros que pertoquen als diputats de fora de la circumscripció de Madrid. També EH Bildu i JxCat han fet sol·licituds en la mateixa línia.

Aquesta tarda, a més, fonts del PP han informat que establiran un fons comú perquè els càrrecs públics donin part del sou a aquesta lluita. Aquest dilluns tindrà lloc una reunió dels grups parlamentaris del PP per abordar aquesta iniciativa. En paral·lel, la formació que presideix Pablo Casado s'unirà a qualsevol acord que els parlaments adoptin per fer aportacions directes a les organitzacions que lluiten per combatre el coronavirus. Vox, en canvi, no vol sumar-se a aquesta iniciativa. Segons ha explicat el portaveu al Congrés, Iván Espinosa de los Monteros, en una xerrada amb simpatitzants per YouTube, els diputats continuen tenint despeses, com per exemple el pagament del lloguer.

Fonts de la presidència del Congrés han assegurat que Batet no té competències per decidir cap canvi en el sou dels diputats i que les retribucions que reben no estan vinculades a la seva assistència a la cambra. És per això que una de les possibilitats és que aquesta part del sou que es considera que no és merescuda, perquè els diputats no s'estan desplaçant a la cambra baixa a treballar, es podria dedicar a la lluita contra el covid-19 a través de donacions individuals de cada diputat. Fonts de la CUP, però, manifesten que prefereixen poder retornar aquests complements perquè es gestionin des de l'administració pública. Els diputats ja han cobrat el sou del mes de març, incloses les indemnitzacions. El que s'ha estalviat el Congrés és el desplaçament aeri o ferroviari dels diputats, i això és el que Batet portarà a debat. Els lletrats de la cambra baixa estudiaran les vies possibles.