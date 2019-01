La direcció del PDECat es reunirà amb Puigdemont el 14 de gener

La cúpula del PDECat es reunirà amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont el 14 de gener a Waterloo. Així ho ha explicat el president del partit, David Bonvehí, que ha dit que la trobada se centrarà en "les eleccions municipals i europees que estan previstes". "Estem davant d'un any electoral i polític importantíssim", ha recalcat.

En roda de premsa, el dirigent del Partit Demòcrata ha insistit que la seva candidata és Neus Munté: "Ella va anunciar que comptava amb un equip de persones per engrandir el nostre espai, com Quim Forn, Jordi Sànchez i Mascarell, i té tota la confiança perquè gestioni la llista municipal de Barcelona". "La llista, que es dirà JxCat, serà una llista que anirà molt més enllà del partit", ha afegit Bonvehí.

La intenció dels que piloten l'espai de Puigdemont és desencallar la llista de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona els pròxims dies, tal com va explicar l'ARA. Una candidatura que previsiblement es debatrà amb Puigdemont i que pot estar encapçalada per Forn, en presó preventiva, i la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, hi pot fer tàndem. El nom d’Artadi per a Barcelona no és nou: ja fa temps que s’ha posat sobre la taula. No obstant això, Bonvehí ha evitat avui posicionar-se sobre aquest tema: "No és bo que com a partit ens hi pronunciem, si volem que el projecte arribi a bon port".

Respecte a l'encaix amb la Crida, Bonvehí ha afirmat avui que el PDECat no presentarà una proposta a Puigdemont fins que "no estigui definida". La formació, ha dit, "està en ple període d'esmenes i discussió interna". "Esperarem la seva definició, i donem curs a l'encàrrec que teníem com a comissió delegada", ha dit, que és la que ha de fer una proposta.

Reitera el 'no' als pressupostos de Sánchez

D'altra banda Bonvehí ha reiterat en roda de premsa el 'no' del PDECat als pressupostos del president espanyol, Pedro Sánchez. Després, ha recalcat que caldrà veure "si Sánchez s'atreveix a portar-los al Congrés o no". En aquell moment, ha dit, el PDECat decidira "quins tràmits parlamentaris" fa, si presentarà esmenes a la totalitat o no. " Però ja hem anunciat que el nostre vot definitiu serà 'no'". "Donem marge al diàleg entre governs", ha afegit, i ha considerat que "el Govern de l'Estat ja hauria d'haver fet una proposta per a Catalunya".

A més, Bonvehí ha explicat avui que el PDECat canviarà de seu els pròxims dies, i abandonarà l'actual edifici, propietat de CiU. La nova seu serà al centre de Barcelona.