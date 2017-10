El director dels Mossos s'acomiada del cos després d'haver estat cessat per Rajoy

El director general de la Policia, Pere Soler, ha estat el primer alt càrrec del Govern en assumir públicament que ha estat cessat, un cop el govern espanyol ha posat en marxa l'article 155 de la Constitució. Malgrat que el Parlament ha declarat aquest divendres la independència, Soler ha decidit acomiadar-se del cos a través d'un comunicat en què critica la decisió de l'Estat.

El govern espanyol ha cessat aquest divendres uns 140 càrrecs del Govern, començant pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont. De moment, l'executiu no ha reaccionat a aquesta decisió i tampoc ha explicat quina és la posició respecte a les eleccions que Mariano Rajoy ha convocat pel 21 de desembre. "Ha estat un gran honor compartir amb tots vosaltres aquest curt però intens període de temps", explica Soler als agents. El ja exdirector dels Mossos va rellevar Albert Batlle al juliol, en la modificació del Govern que Puigdemont va impulsar abans d'afrontar l'1-O.

"Estic molt orgullós de la vostra feina", els diu Soler als Mossos, dels quals destaca la professionalitat amb la que van actuar tant el 20 de setembre com l'1 d'octubre, dues dates que han estat judicialitzades per l'Audiència Nacional i que han comportat l'acusació contra el major del cos, Josep Lluís Trapero, i contra la intendent Teresa Laplana. "S'està sent extraordinàriament injust amb el cos dels Mossos d'Esquadra i, no només per les imputacions, sense fonaments, contra els nostres comandaments, i que ara es volen estendre a determinats agents, sinó perquè s'acusa al cos de Mossos d'una manca de previsió o activitat, el dia 20 de setembre o el dia 1 d'octubre, que en cap cas es va produir", assegura.

Soler critica el govern espanyol per l'aplicació del 155, però acata la decisió i s'acomiada dels Mossos garantint que estarà "sempre en la defensa del cos".