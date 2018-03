La directora de la presó de Neumünster diu que Puigdemont s'ha integrat "sense problemes" al centre

La directora de la presó de Neumünster, Yvonne Radetzki, ha explicat aquest dijous que el president Carles Puigdemont s'ha integrat "sense problemes" a la presó i segueix la seva rutina diària "sense alteracions".

La directora, que ha respost a preguntes d'Efe a través de correu electrònic, ha dit que Puigdemont es troba bé, tenint en compte les circumstàncies. "Té bona salut i participa en la rutina diària del centre. No vol cap estatus especial, sinó ser tractat amb total normalitat", ha apuntat Radetzki, que ha tingut ocasió de parlar personalment amb Puigdemont.

Els funcionaris de la presó es comuniquen amb ell principalment en anglès, tot i que algun parla també un bon espanyol i, si calgués, el centre podria sol·licitar l'assistència d'un intèrpret. "A causa de la seva forma de ser, tranquil·la i agradable, s'ha integrat sense problemes", ha recalcat la directora.

Se li ha assignat una de les cel·les individuals del centre, que tenen entre 7 i 9 metres quadrats, un llit, un escriptori, un armari i televisió, a més d'un inodor i un lavabo. A les zones comunes hi ha telèfon, i els presos el poden fer servir lliurement si en l'ordre de presó no s'ha prohibit, però no tenen accés a internet.

Com la resta de reclusos, és lliure de participar a les activitats, tant educatives com de temps lliure, que ofereix el centre, on els reclusos poden obtenir el graduat escolar o realitzar una formació professional en branques com la forneria, la cuina, l'electrònica o l'ebenisteria.

Els companys de presó, segons Radetzki, han mostrat "molta comprensió" davant l'arribada al centre d'un pres rellevant, i fins i tot ha rebut suport d'algun d'ells, que diuen que "no hauria de ser aquí". La rutina no s'ha modificat per l'arribada de l'expresident de la Generalitat, encara que des de la direcció es destaca que rep molt correu, "davant l'extraordinari interès polític i públic" del cas, i s'han fet canvis mínims en les visites externes, davant la gran presència mediàtica a les portes del centre.

La jornada per als reclusos comença aviat, i a les 6.30 h (mitja hora més tard en caps de setmana i festius) ja es comença a servir l'esmorzar; el dinar arriba al migdia (a les 11.15 h, en caps de setmana), i el sopar comença a les 17.00 h diàriament i mitja hora abans en dissabtes i festius. A les 20.00 h (les 17.00 h, en caps de setmana i festius) els presos estan ja tancats a les seves cel·les, segons l'horari facilitat per la presó.

"La situació no és l'habitual per a la presó de Neumünster, però puc dir amb la consciència tranquil·la que cap treballador se sent aclaparat", ha assegurat Radetzki, que ha destacat la preparació i alta qualificació del personal.

La presó, amb capacitat per a 571 reclusos, va ser construïda entre el 1901 i el 1905 i acull detinguts en presó preventiva o condemnats per delictes menors.