"Prefereixo ser víctima d'injustícies que ajupir el cap": el discurs d'investidura de Turull, en deu frases

Malgrat el 'no' de la CUP, el ple d'investidura de Jordi Turull s'ha mantingut. Conscient que el seu discurs a la cambra catalana no el portaria a ser investit, el candidat de Junts per Catalunya (JxCat) ha arrencat la seva intervenció assegurant que "no hauria de ser aquí". Amb un to moderat, Turull ha fet una crida al diàleg, "som un poble d'entesa", ha homenatjat els presos polítics a l'hemicicle i ha reivindicat la figura de Carles Puigdemont. El diputat ha demanat "diàleg" al govern espanyol i ha dirigit una part de la seva intervenció en castellà a la resta de l'Estat: "Sabem distingir entre el poble i els governants". Turull no ha fet cap referència a la República catalana ni a la independència de Catalunya. Davant la citació del Tribunal Suprem, que decidirà sobre el seu futur judicial demà, el diputat ha citat Albert Camus: "La llibertat no és res més que una oportunitat per ser millors". Sabent que presentar-se a la investidura pot perjudicar la seva situació processal, Turull ha assegurat que s'estima més "ser víctima d'injustícies que ajupir el cap". Destaquem deu frases de la seva intervenció: