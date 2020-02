Forn i Bassa també podran sortir de la presó però hi hauran de tornar a dormir

Els exconsellers Quim Forn i Dolors Bassa podran sortir de la presó després que les juntes de tractament de Lledoners i Puig de les Basses hagin proposat l'aplicació de l'article 100.2.

En el cas de l'exconseller d'Interior, podrà sortir de la presó cinc dies a la setmana durant 12 hores i mitja per treballar. Pel que fa a l'exconsellera de Treball, podrà abandonar el centre penitenciari en el qual està reclosa tres dies a la setmana durant nou hores per tenir cura d'un familiar. En els dos casos, però, hi hauran de tornar a dormir.

Igual que l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, l'aplicació d'aquest article permetrà als dos exconsellers sortir de la presó en semillibertat per primer cop.

Els dos primers presos polítics que van tenir accés a aquesta mesura van ser Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.

"Us vaig dir que tornaria, i he tornat"

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha sortit aquest dijous de la presó de Lledoners per tornar a treballar per primer cop a la seva empresa des que va ser empresonat. Quan hi ha arribat, el líder independentista s'ha adreçat als treballadors d'Aranow, l'empresa que va fundar e l 2003 i que es dedica a fabricar embalatge flexible, situada a Sentmenat, enmig d'una gran expectació mediàtica. "Us vaig dir que tornaria i he tornat", els ha dit enmig d'abraçades.