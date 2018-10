Una empresa pública espanyola va pagar suborns milionaris per vendre armes a l'Aràbia Saudita

La justícia suïssa ha remès a l'Audiència Nacional documents que confirmen el pagament de suborns milionaris per part de Defex, una empresa pública espanyola, per aconseguir contractes de venda d'armes, segons informa aquest dimecres el diari 'El País'. En concret, s'estan investigant 16 contractes signats entre el 1992 i el 2004.

Defex era una empresa armamentística participada en un 51% per l'Estat que va ser dissolta després d'un escàndol per la venda de material policial a Angola amb un sobrecost milionari que suposadament va acabar repartit en comissions entre directius espanyols i funcionaris de Luanda. El consell de ministres va dissoldre l'empresa l'abril del 2017 però com que tenia contractes pendents va continuar operant.

La investigació suïssa ha determinat que Defex va aconseguir 11 contractes de venda d'armes o de material policial i de defensa a l'Aràbia Saudita entre el 2005 i el 2014 pagant suborns a funcionaris de Riad. Els pagaments s'haurien fet a través d'una xarxa de societats i se n'haurien beneficiat tant "persones ben connectades amb les autoritats saudites" com directius de l'empres espanyola.

Un dels contractes investigats es va subscriure per valor de 19.050.000 euros, però el valor de la munició efectivament subministrada va ser de 14.550.000.