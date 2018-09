Manuel Valls farà oficial la seva candidatura per Barcelona dimarts que ve

Després de setmanes d'especulacions, l'ex primer ministre francès Manuel Valls anunciarà dimarts que ve la seva candidatura a les eleccions municipals de Barcelona del maig de l'any que ve. En la convocatòria enviada als mitjans de comunicació, només expliquen que l'acte servirà per fer pública "quina serà la seva posició en relació a les eleccions municipals de Barcelona", tot i que el correu porta per títol "Valls 2019". L'acte de dimarts serà a les 7 de la tarda al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i hi estan convidades "persones que han acompanyat Valls durant el procés de reflexió que ha mantingut des del juny passat i han compartit amb ell idees sobre el futur de Barcelona".

Aquest divendres mateix, el president de Ciutadans, Albert Rivera, ha confiat que Valls accepti la proposta de Ciutadans d'encapçalar la seva llista. "Seria molt bo per a Barcelona que hi hagués un alcalde amb visió cosmopolita, un alcalde europeista, que ha defensat la unitat d'Espanya fins i tot des de la seva posició des de França", ha dit Rivera en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press a Huelva.

L'objectiu de Valls era construir la seva pròpia llista per a Barcelona, un fet que ha provocat tensions amb Ciutadans. El partit taronja havia mostrat la seva predisposició perquè l'ex primer ministre francès encapçalés la seva candidatura a l'alcaldia de la capital catalana, però en les últimes setmanes les negociacions s'han encallat perquè Ciutadans tem que la candidatura que vol bastir Valls deixi en un segon pla la formació taronja.

En les últimes hores, Valls ha fet un tuit en què simplement deia "Barcelona..." El text acompanya una imatge on es veuen les sabates de Valls trepitjant les simbòliques llambordes florejades dissenyades per Puig i Cadafalch que pavimenten molts carrers barcelonins. La misteriosa piulada ha provocat rebombori a les xarxes, que especulen sobre el seu futur a la ciutat.

Per la seva banda, el PP encara no ha decidit si entrarà en la candidatura de Valls. Fonts dels populars catalans admeten que a hores d'ara, el PP és partidari de presentar candidatura pròpia per Barcelona. De fet, així ho ha confirmat el secretari general del PP estatal, Teodoro García Egea, en una roda de premsa des de Madrid: "Ens presentarem a totes les ciutats d'Espanya". Ara bé, ha assegurat que en els propers mesos, debatran els possibles "pactes i coalicions" que es puguin formar en les diferents ciutats de l'Estat.