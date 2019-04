Rufián garanteix que ERC no posarà condicions "sine qua non" per investir Sánchez però sí per mantenir-lo a la Moncloa

Dilluns era la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, la que apuntava que no hi hauria "línies vermelles" per investir Pedro Sánchez i aquest dimarts, en una entrevista a l'ARA, ha sigut el número 2 dels republicans a les eleccions generals, Gabriel Rufián, qui ha garantit que no posaran "condicions 'sine qua non'". "Sí que n'hi haurà per la permanència de Sánchez a la Moncloa", ha afegit tot seguit. Els republicans es mostren disposats a permetre la continuïtat del PSOE al govern espanyol, sempre que el diàleg sigui la tònica del nou executiu.

De fet, Rufián ha plantejat la creació d'una taula de diàleg que agrupi "totes les sensibilitats que hi ha a Catalunya" per parlar de la solució al conflicte institucional. "M'agradaria veure Álvarez de Toledo i Arrimadas dialogant a l'altra banda de la taula", ha subratllat. Aquesta taula de partits s'hauria de reunir, en la seva opinió, de manera mensual, en llocs "neutrals" –ni al Congrés ni al Parlament– i tant a Madrid com a Barcelona.

Si el PSOE i Ciutadans sumen per governar junts, el futur portaveu d'ERC al Congrés està convençut que ho faran. Per això ha presentat ERC com la garantia d'evitar un pacte que provocaria que el PSC "tornés a aplaudir amb les orelles el 155". A Catalunya les enquestes presenten precisament dues opcions de victòria el pròxim 28 d'abril, la d'ERC i la del PSC. "El PSOE només fa coses bones quan està tutelat", ha subratllat abans d'afegir una d'aquelles frases que prometen fer-se recurrents en campanya: "L'únic obstacle perquè Girauta i Arrimadas siguin ministres som nosaltres".

A Madrid, ERC no anirà a "bloquejar" la legislatura però, malgrat que acabi acceptant la investidura de Sánchez, li exigirà que després segueixi allà on ho van deixar a Pedralbes, quan semblava que el PSOE acabaria acceptant el relator. "Bloquejar pot significar deixar una senyora de Malasaña sense aigua municipal. Ho hem de fer? No, perquè és indecent i no s'entendria ni a Cornellà ni a l'Hospitalet", ha assenyalat.

Gabriel Rufián és el número dos d'ERC a les eleccions generals i, 'de facto', serà el líder dels republicans a Madrid davant l'absència de Joan Tardà, que ha preferit fer un pas al costat després de quinze anys al Congrés de Diputats. Els republicans assumeixen que Oriol Junqueras, número 1 de la candidatura, no podrà exercir de diputat. La "repressió" contra ell i la resta de processats al Tribunal Suprem serà, de fet, un dels cavalls de batalla de la pròxima campanya electoral.