Un excoronel de l'exèrcit dona la raó a Rovira i assegura que l'Estat va amenaçar amb morts després de l'1-O

260x366 Un esxcoronel de l'Exèrcit dona la raó a Rovira i assegura que l'Estat va amenaçar amb morts després de l'1-O Un esxcoronel de l'Exèrcit dona la raó a Rovira i assegura que l'Estat va amenaçar amb morts després de l'1-O

El coronel retirat Amadeo Martínez Inglés assegura en un article a la publicació digital 'Canarias Semanal' que la secretària d'ERC, Marta Rovira, no va mentir quan va denunciar que l'Estat va amenaçar amb "morts al carrer" si s'implementava la República Catalana. La dirigent republicana catalana va explicar "la veritat, però no exactament tota la veritat que ella sens dubte desconeixia en aquells moments i que era (i és), òbviament, molt més àmplia i complexa". L'exmilitar canari assenyala que "aquestes hipotètiques advertències del govern en realitat formaven part de tot un operatiu secret que es volia posar en marxa bastant abans de l'1-O, i que estava previst que pogués arribar a la seva màxima virulència no necessàriament després d'una declaració d'independència (que en el cas de produir-se finalment el govern de Madrid pensava poder neutralitzar amb el ja famós article 155 de la Constitució), sinó després del previsible intent posterior dels líders secessionistes catalans de fer-la complir de veritat, de fer-la efectiva a escala nacional i internacional, amb mobilitzacions massives al carrer i ocupació de punts sensibles de tot Catalunya a càrrec d'efectius dels Mossos o piquets operatius de la CUP".

Martínez remarca que les declaracions de Rovira "mai van constituir en si mateixes una basta mentida i molt menys un deliri personal com immediatament van ser qualificades per l'aparell polític i mediàtic de la Moncloa sinó que d'existir, van existir, i, a més, es van planificar amb tot detall en àmbits de la vicepresidència del govern espanyol amb l'oportuna ajuda i assessorament d'especialistes en guerra psicològica (...) que van planificar i coordinar un operatiu secret per enfonsar la moral dels polítics catalans" tant del Govern com del Parlament i així evitar, en primer lloc, la celebració del referèndum de l'1-O i, si s'aconseguia tirar endavant, que es posés en marxa de forma totalment efectiva i operativa la famosa DUI".



"Aquesta campanya secreta del govern, confeccionada d'acord amb la doctrina de la guerra psicològica (...) preveia els coneguts fronts en els quals aquest tipus de confrontacions solen instrumentalitzar les seves accions, el polític, l'econòmic, el social i el mediàtic, i aconseguia dos nivells d'operativitat diferenciats: un de "baixa intensitat durant el mes de setembre del 2017" (fins a l'1 d'octubre) i un altre de "molt més alta" dedicació i esforç operatiu "per al cas (que mai es va creure del tot l'Executiu del senyor Rajoy) que la controvertida consulta de l'1-O se celebrés per fi i calgués neutralitzar 'ipso facto' i a qualsevol preu les seves inassumibles conseqüències", anota l'excoronel.

Martínez, que durant més de quaranta anys va servir a l'exèrcit, on va arribar al grau de coronel, va ser expulsat del cos el 1990 per exigir un exèrcit totalment professional i la supressió del servei militar obligatori. L'excoronel, que el 1991 va ingressar a Izquierda Republicana, d'on va sortir poc després per desavinences internes amb la direcció, ha protagonitzar diverses polèmiques. Molt crític amb la invasió de l'Iraq del 2003, va assistir a una manifestació vestit amb el seu uniforme militar el 15 de maig del 2003 tot i estar apartat del servei actiu de l'exèrcit, cosa que va provocar que fos portat a judici i en fos absolt. Un any més tard, va aconseguir colar-se amb el seu vestit militar i amb una arma a la catedral de l'Almudena de Madrid durant les noces de Felip de Borbó amb Letizia Ortiz, i va argüir que ho va fer per denunciar els errors de seguretat de l'acte.