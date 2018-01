Un eurodiputat demana a l'Eurocambra protestar a Espanya per impedir una visita als consellers empresonats

L'eurodiputat flamenc Mark Demesmaeker ha demanat al president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, formular una queixa a Espanya després que set eurodiputats no poguessin visitar els consellers, a Estremera.



El passat 19 de desembre el mateix eurodiputat i sis companys més van viatjar a Madrid amb la intenció, sense èxit, de visitar el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller Joaquim Forn a Estremera, així com els líders Jordi Sànchez i Jordi Cuixart a Soto del Real. "Mai vam tenir una resposta clara quan vam sol·licitar visitar-los i quan vam anar a la presó ens van impedir que els visitéssim", afirma Demesmaeker.



La delegació, conformada entre d'altres pels diputats d'Esquerra Jordi Solé i Josep-Maria Terricabras i l'eurodiputat del PDeCAT Ramon Tremosa, ja va manifestar la seva disconformitat en una roda de premsa des d'Estremera. Totes les crítiques tenien un denominador comú: com a parlamentaris europeus tenien dret a visitar a qualsevol intern d'una presó de la Unió Europea.



En la sessió plenària d'aquest dilluns, Demesmaeker ha dit que és "inacceptable" i que era necessari "demanar explicacions". El president de la Cambra s'ha limitat ha assegurar que ho verificaran i que "li donarem una resposta".