Els comuns posen l'exemple de Tarragona per advertir d'un possible pacte PSOE-Cs

El candidat d'En Comú Podem per Barcelona, Jaume Asens, ha apujat el to contra el PSOE per postular-se durant tota la campanya com la garantia que no guanyi la dreta a les eleccions del 28-A. "És una vergonya que diguin que són la garantia per frenar la dreta quan governa amb la dreta aquí a Tarragona, a Lleida i a Badalona i ho va fer també a Andalusia", ha criticat el cap de llista en al·lusió a un possible pacte entre el PSOE i Cs, que ha reiterat que seria un executiu de "dretes". Asens ha respost d'aquesta manera a la candidata del PSC, Meritxell Batet, que fa quatre dies a Tarragona també es va reivindicar com l'única opció per impedir que la dreta arribi al poder.

En un míting a Tarragona davant d'un centenar de persones, el cap de llista ha ressaltat que "votar el PSOE és fer Albert Rivera vicepresident i Inés Arrimadas ministra", abans de sentenciar que votar el PSOE és "donar les claus a l'Íbex 35". Asens ha presentat En Comú Podem com l'únic partit que "planta cara al poder econòmic davant d'un PSOE que no s'atreveix a fer-ho".

En aquest sentit, ha afegit que si governen apujaran les pensions i ho ha aprofitat per recordar les reticències dels socialistes a fer-ho. "El PSOE va dir que no hi havia diners i va caler que la gent sortís al carrer perquè ho acabés fent", ha afirmat. En una intervenció molt dura amb els socialistes, el candidat dels comuns ha denunciat que el partit de Pedro Sánchez posa una "catifa vermella als culpables de la bombolla immobiliària i als fons voltors".

Com ja ha fet al matí, Asens també s'ha reivindicat com el vot útil de l'independentisme. "S'han de preguntar a qui volen tenir a l'altra banda de la taula, ¿a Borrell i Rivera o a Iglesias i a mi?", ha reblat per subratllar un cop més que la clau en aquestes eleccions no és qui guanyarà, sinó amb qui ho farà.

Derogació de la reforma laboral

La número 2 de la llista, Aina Vidal, ha denunciat que el portaveu econòmic del PSOE, Pedro Saura, hagi avançat en una entrevista a El Confidencial que no derogaran la reforma laboral sense consens amb la patronal. "Els drets laborals no es discuteixen, nosaltres sí que som la garantia per derogar-la", ha avisat.

La diputada al Parlament, Yolanda López, ha dit que "el diàleg és l'única via per a la resolució de conflictes" i ha opinat que "a Asens no li tremolarà el pols a l'hora de defensar Catalunya". "El dia 28 hem de votar amb consciència per omplir les urnes d'esperança, perquè mai més ens robin l'esperança i evitar que escriguin la nostra història per nosaltres", ha destacat la dirigent de Podem Tarragona.